  2. Izrael
  3. Ramat HaSharon
  4. Dzielnica mieszkaniowa Opportunite a hertzilya investissement

Dzielnica mieszkaniowa Opportunite a hertzilya investissement

Ramat HaSharon, Izrael
od
$924,825
;
7
ID: 34194
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasteczko
    Ramat HaSharon

O kompleksie

Français Français
Dziś apartament 3.5 pokoi znajduje się na 1 piętrze. W ciągu 4 do 5 lat budynek zostanie zniszczony i przebudowany będziesz korzystać z 30 m2 dodatkowych .d podłogi bardziej podniesiony z tarasu 12 m2 parkingu i piwnicy. realną szansę na wartość dodaną.

Lokalizacja na mapie

Ramat HaSharon, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Dzielnica mieszkaniowa Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Izrael
od
$877,800
Żyj bezpiecznie, swobodnie, w ciepłym i eleganckim otoczeniu. Ta rezydencja została zaprojektowana dla tych, którzy chcą zachować pełną autonomię, jednocześnie ciesząc się bezpiecznym, przyjaznym i wysokiej klasy środowiskiem. Bezwzględne bezpieczeństwo - codzienna spokój 24 / 7 ochrona ze s…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa 5 pieces a vendre dans la prestigieuse tour nave a bat yam 37e etage concu et optimise par un architecte en premiere ligne de mer avec vue imprenable sur herzliya la cote et les montagnes de jerusalem
Bat Jam, Izrael
od
$1,53M
Apartament na sprzedaż w prestiżowej wieży NAVE w Bat Yam. Apartament ten położony jest na 37. piętrze i oferuje przepiękny widok na Herzliya, wybrzeże i góry Jerozolimy. Ten przestronny i wspaniały apartament 5-pokojowy (140 m2 powierzchni mieszkalnej + 20 m2 balkon) został zaprojektowany p…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Givat shmuel opportunite strategique au coeur du gush dan
Givat Shmuel, Izrael
od
$806,949
Givat Shmuel: Strategiczna okazja w sercu Gush Dan Położony w centrum Gush Dan, w pobliżu Tel Awiwu i głównych węzłów gospodarczych, Givat Shmuel cieszy się dużym popytem na wynajem i stałego rozwoju miejskiego. 50 m2 + 15 m2 taras Rezydencja Premium: Apartamenty 2-3 pokoje Idealny format d…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
