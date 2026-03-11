Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite

  1. Realting.com
Netanya, Izrael
od
$1,14M
;
6
ID: 34260
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    HaSharon Subdistrict
  • Miasto
    Netanya
  • Adres
    Kikar HaAtzmaut

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Status projektu Mardoche khayat zaprasza do zamieszkania w jednym z naszych projektów mieszkaniowych w Netanya. Projekt Jabotinsky jest butikowy budynek strategicznie położony 7 minut spacerem od słynnego kikar i 6 minut od plaży W jednej z najbardziej pożądanych ulic w mieście Charakterystyka projektu Projekt obejmuje kilka apartamentów od 3 do 5 pokoi oraz 2 penthouses z tarasem. Pokrycie zewnętrzne kamienia naturalnego Cztery apartamenty na piętro Budynek będzie wyposażony w podwójne lobby o wysokości sufitu 5 metrów i zaprojektowany przez architekta 2 windy, w tym chabbatic podziemny parking Wydanie pod koniec grudnia 2027 r. Gwarancja bankowa Charakterystyka apartamentu Apartament 3 pokoje z powierzchnią 91 m2 plus taras o powierzchni 12.5m2 Apartament 4 pokoje z powierzchnią 108 m2 plus taras o powierzchni 12.5m2 Apartament 5 pokoi z powierzchnią 130 m2 plus taras 25,5m2 Na podłodze jest cały dom 80x80 Centralna klimatyzacja Jakość mebli łazienkowych Zawór marki Grohe Drzwi wewnętrzne jakości Kuchnia dostosowana Magazyny elektryczne w całym domu Dodatkowe informacje Mardochee Khayat 0523362121

Lokalizacja na mapie

Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Państwo przegląda
Zostaw prośbę
Zostaw prośbę
