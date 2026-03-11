Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite

Projekt U Bat Yam Mordecai Khayat prezentuje nowy projekt w Bat Yam: U Tours Wyjątkowy projekt w sercu Ramat HaNasi Witamy w Tours U, dwie majestatyczne 31piętrowe wieże, towarzyszy kompleks komercyjny i rekreacyjny, który wkrótce stanie się ikoną Bat Yam. Wieże te zostały starannie zaplanowane i zaprojektowane w każdym szczególe, łącząc nowoczesny projekt miejski i wzorową funkcjonalność, aby stworzyć idealne mieszkanie, dokładnie jak marzyłeś. Przewidywana dostawa: czerwiec 2030 • Pełna gwarancja bankowa • Metoda rozrachunku: • 20% przy podpisaniu • 80% cztery miesiące przed dostawą kluczy • Ramka indeksująca: 3% rocznie łącznie, wspierane przez promotora Lokalizacja strategiczna W samym sercu Izraela, w pobliżu głównych dróg, U Towers oznaczają nowe drzwi wejściowe do Bat Yam. Projekt znajduje się w odnowionej dzielnicy Ramat HaNasi, zaledwie kilka minut spacerem od dworca kolejowego Yoseftal i tramwaj lekki. Ten rosnący sektor łączy nowoczesność, jakość życia i dostępność. Będziesz cieszyć się: • Szybki dostęp do Tel Awiwu i autostrady Ayalon • Zielone parki i bezpośrednia bliskość morza • Centrum handlowe, kawiarnie i restauracje pod swoją rezydencją • Szkoły, instytucje kulturalne i nowoczesny klub mieszkalny Koncepcja: doskonała równowaga Tours U projekt łączy harmonijnie mieszkaniowe, handel i edukacja. Dwa komercyjne piętra będą pomieścić sklepy, kawiarnie i pobliskie usługi, tworząc płynne i żywe doświadczenie miejskie. Kilka kroków stąd, duże centrum handlowe i obszary rekreacyjne oferują idealne środowisko życia dla całej rodziny. Klub został specjalnie zaprojektowany dla komfortu i dobrego samopoczucia mieszkańców, a otaczające go szkoły, parki i instytucje kulturalne zapewniają praktyczne i inspirujące życie codzienne. Ponieważ dzieci zawsze są najważniejsze, wszystko jest przemyślane dla twojej rodziny. Typologia apartamentów • 3 pokoje: 82 m2 + 8 m2 balkon • 4 pokoje: 105 m2 + 15 m2 balkon • 5 pokoi: 127 m2 + 15 m2 balkon Każdy apartament jest sprzedawany z parkingu