Dzielnica mieszkaniowa Magnifique rdj avec 3 unites independantes

Mały budynek tylko 3 właścicieli. Apartament 4 pokoje 110m2 + 150m2 taras / oficjalny ogród. Piękny salon, otwarta kuchnia, 3 sypialnie w tym sypialnia (mamad), 2 łazienki, Klimatyzacja, 3 kierunki. + 3 niezależne jednostki wynajęte 10.000sh, z możliwością przyłączenia ich do mieszkania schodami z przygotowaniem już wykonane w salonie. Dwie jednostki zbudowane (około 20- 25m2 każdy) na podstawie parkingu i piwnicy w rdc, i jedna jednostka (około 20m2) poniżej tarasu.