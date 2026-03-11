  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Jerozolima
  Dzielnica mieszkaniowa Vivre jerusalem au sommet appartement de prestige avec vue panoramique jerusalem immonbilier 026786595

Dzielnica mieszkaniowa Vivre jerusalem au sommet appartement de prestige avec vue panoramique jerusalem immonbilier 026786595

Jerozolima, Izrael
od
$1,912
;
6
ID: 34523
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima
  • Adres
    Raoul Wallenberg

O kompleksie

W centrum Jerozolimy, w luksusowej rezydencji z całodobowym opiekunem, odkryj ten nowy luksusowy apartament położony na wysokim piętrze, oferując rzadką jakość życia i spektakularne widoki na miasto. Apartament rozwija się około 48 m2 doskonale urządzone i oferuje elegancki i jasny salon otwarty na taras 4 m2 z niesamowitym widokiem, idealny do korzystania z spokoju i światła przez cały dzień. Komfortowy pokój cieszy się mamad, łącząc bezpieczeństwo i funkcjonalność. Każdy szczegół został zaprojektowany w celu zapewnienia nowoczesnego komfortu w wyrafinowanym środowisku. Rezydencja oferuje wysokiej klasy usługi, z siłownią na pierwszym piętrze, windą w Shabbat, jak również duży wspólny taras na 10. piętrze pozwalający na instalację soccah. Lokalizacja jest wyjątkowa: centrum, cichy, w pobliżu tramwaju, sklepy i wszystkie udogodnienia centrum miasta. Rzadki, jasny i elegancki obiekt, idealny dla gości poszukujących prestiżu, komfortu i lokalizacji strategicznej w Jerozolimie. Dostępny od 1 marca.

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
