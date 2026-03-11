Dzielnica mieszkaniowa Vivre jerusalem au sommet appartement de prestige avec vue panoramique jerusalem immonbilier 026786595

W centrum Jerozolimy, w luksusowej rezydencji z całodobowym opiekunem, odkryj ten nowy luksusowy apartament położony na wysokim piętrze, oferując rzadką jakość życia i spektakularne widoki na miasto. Apartament rozwija się około 48 m2 doskonale urządzone i oferuje elegancki i jasny salon otwarty na taras 4 m2 z niesamowitym widokiem, idealny do korzystania z spokoju i światła przez cały dzień. Komfortowy pokój cieszy się mamad, łącząc bezpieczeństwo i funkcjonalność. Każdy szczegół został zaprojektowany w celu zapewnienia nowoczesnego komfortu w wyrafinowanym środowisku. Rezydencja oferuje wysokiej klasy usługi, z siłownią na pierwszym piętrze, windą w Shabbat, jak również duży wspólny taras na 10. piętrze pozwalający na instalację soccah. Lokalizacja jest wyjątkowa: centrum, cichy, w pobliżu tramwaju, sklepy i wszystkie udogodnienia centrum miasta. Rzadki, jasny i elegancki obiekt, idealny dla gości poszukujących prestiżu, komfortu i lokalizacji strategicznej w Jerozolimie. Dostępny od 1 marca.