  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa 2 pieces aere et lumineux nord tlv 1 minute de la plage et du namal ben yehuda dizengoff super investissement loyer mensuel 7500 nis

Dzielnica mieszkaniowa 2 pieces aere et lumineux nord tlv 1 minute de la plage et du namal ben yehuda dizengoff super investissement loyer mensuel 7500 nis

Tel-Awiw, Izrael
$830,775
ID: 34731
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Ben Yehuda, 252

O kompleksie

Przeniesienie
Wspaniała inwestycja na północy Tel Awiwu i bardzo przyjemna w życiu. W nowym budynku sklepu po TAMA - wysoki stojący - 2 pokoje 45 m2 odnowione i zoptymalizowane przez architekta - 3 metry wysokości pod sufitem - ciche i jasne zwrócone na południe - w pełni umeblowane - Schronisko w budynku (Miklat)

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
