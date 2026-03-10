  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Aszkelon
  4. Dzielnica mieszkaniowa Un magnifique rez de jardin face a la mer quartier marina

Dzielnica mieszkaniowa Un magnifique rez de jardin face a la mer quartier marina

Aszkelon, Izrael
od
$1,33M
;
5
Zostawić wniosek
ID: 34742
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszkelon
  • Adres
    Yefe Nof, 25

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Ogród Rez 5 pokoje z 2 parkingiem i piwnicą

Lokalizacja na mapie

Aszkelon, Izrael
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Ramat gan residentiel villa renovee
Ramat Gan, Izrael
od
$2,98M
Dzielnica mieszkaniowa Appartement luxueux avec vue sur la mer dans les yoo towers au parc tzameret
Tel-Awiw, Izrael
od
$5,64M
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem
Jerozolima, Izrael
od
$736,725
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre a jerusalem
Jerusalem, Izrael
od
$1,07M
Dzielnica mieszkaniowa Perle de confort et luxe a mekor haim
Jerusalem, Izrael
od
$2,571
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Un magnifique rez de jardin face a la mer quartier marina
Aszkelon, Izrael
od
$1,33M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Superbe mini penthouse rue yehuda hamaccabi pres du parc
Dzielnica mieszkaniowa Superbe mini penthouse rue yehuda hamaccabi pres du parc
Dzielnica mieszkaniowa Superbe mini penthouse rue yehuda hamaccabi pres du parc
Dzielnica mieszkaniowa Superbe mini penthouse rue yehuda hamaccabi pres du parc
Dzielnica mieszkaniowa Superbe mini penthouse rue yehuda hamaccabi pres du parc
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Superbe mini penthouse rue yehuda hamaccabi pres du parc
Dzielnica mieszkaniowa Superbe mini penthouse rue yehuda hamaccabi pres du parc
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,25M
Nowa ekskluzywna sprzedaż! Unikalny i rzadki minipenthouse dla miłośników stylu Położony na 49 Yehuda HaMaccabi Ulica W nowym budynku zbudowanym przez Metropolis! Apartament 3 pokoje z 74 m2 powierzchni mieszkalnej + 31 m2 balkon. Piękne i przestronne zakwaterowanie. Szóste piętro! Przytulna…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse duplex proche mer avec grande terrasse piscinabl
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse duplex proche mer avec grande terrasse piscinabl
Netanya, Izrael
od
$2,10M
Na sprzedaż - Dwupoziomowy apartament 5 pokoi z tarasem panoramicznym i basenem Wspaniały penthouse duplex znajduje się na 11 i 12 piętrze, oferując niezakłócone widoki i nowoczesną i jasną przestrzeń życiową. Apartament składa się z 119 m2 na 11 piętrze z tarasem o powierzchni 12 m2 oraz d…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Duplex penthouse a vendre a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Duplex penthouse a vendre a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Duplex penthouse a vendre a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Duplex penthouse a vendre a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Duplex penthouse a vendre a ashdod
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Duplex penthouse a vendre a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Duplex penthouse a vendre a ashdod
Aszdod, Izrael
od
$1,10M
Dwupoziomowy apartament na sprzedaż w Ashdod: Duży salon i kuchnia z widokiem na taras 18m2 z widokiem na park, 2 sypialnie i łazienka i WC, na podłodze duży taras, apartament rodzicielski z garderobą i piwnica i parking pełne tej właściwości
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się