  2. Izrael
  3. Aszkelon
  4. Dzielnica mieszkaniowa Haut standing

Dzielnica mieszkaniowa Haut standing

Aszkelon, Izrael
od
$495,330
;
4
ID: 34700
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszkelon
  • Adres
    Emek HaEla, 31 brbwr

O kompleksie

Północny Ogród Trzeci i ostatni kompleks powstał w dzielnicy Agamim w Ashkelon. Północny Ogród jest kompleksem, który obejmuje 10 budynków od 6 do 8 pięter, każdy budynek tylko 3 apartamenty przez amortyzację. Ponadto, można korzystać z ogrodu publicznego i obiektów sportowych i łatwy dostęp do miejskiego basenu i kortu tenisowego w pobliżu. Kompleks znajduje się w pobliżu różnych instytucji edukacyjnych, centrum handlowe, kompleksy rekreacyjne i rekreacyjne oraz w pobliżu głównych tras komunikacyjnych. Energia elektryczna - Triphae -Przygotowanie do mini centralnego klimatyzatora - Interkom telewizyjny -Punkty komunikacji: telefon i telewizja w każdym pokoju -Przygotowanie do wentylatora sufitowego w pokojach -Wyłącznik przy wejściu, aby włączyć i wyłączyć wszystkie światła w domu -Waluta na grzejnik elektryczny -System mieszkania do monitorowania i kontroli zużycia energii - Wysokiej jakości drzwi wewnętrzne -Żaluzje elektryczne, z wyłączeniem łazienek -w suchych pomieszczeniach, granitowe podłogi ceramiczne 60 / 60 W apartamentach 5, pokoje i apartamenty z ogrodem - w suchych pokojach podłogi granitu porcelany 80 / 80 - Taras mieszkanie 3 szt. Od 1.590.000 Nis i 1.632.000 Nis (niektóre z piwnicy i klimatyzacji) 4 szt. od 1.850.000 nis Więcej informacji nie wahaj się!

Lokalizacja na mapie

Aszkelon, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
