Dzielnica mieszkaniowa Haut standing

Północny Ogród Trzeci i ostatni kompleks powstał w dzielnicy Agamim w Ashkelon. Północny Ogród jest kompleksem, który obejmuje 10 budynków od 6 do 8 pięter, każdy budynek tylko 3 apartamenty przez amortyzację. Ponadto, można korzystać z ogrodu publicznego i obiektów sportowych i łatwy dostęp do miejskiego basenu i kortu tenisowego w pobliżu. Kompleks znajduje się w pobliżu różnych instytucji edukacyjnych, centrum handlowe, kompleksy rekreacyjne i rekreacyjne oraz w pobliżu głównych tras komunikacyjnych. Energia elektryczna - Triphae -Przygotowanie do mini centralnego klimatyzatora - Interkom telewizyjny -Punkty komunikacji: telefon i telewizja w każdym pokoju -Przygotowanie do wentylatora sufitowego w pokojach -Wyłącznik przy wejściu, aby włączyć i wyłączyć wszystkie światła w domu -Waluta na grzejnik elektryczny -System mieszkania do monitorowania i kontroli zużycia energii - Wysokiej jakości drzwi wewnętrzne -Żaluzje elektryczne, z wyłączeniem łazienek -w suchych pomieszczeniach, granitowe podłogi ceramiczne 60 / 60 W apartamentach 5, pokoje i apartamenty z ogrodem - w suchych pokojach podłogi granitu porcelany 80 / 80 - Taras mieszkanie 3 szt. Od 1.590.000 Nis i 1.632.000 Nis (niektóre z piwnicy i klimatyzacji) 4 szt. od 1.850.000 nis Więcej informacji nie wahaj się!