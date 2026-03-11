Dzielnica mieszkaniowa Haut standing

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Analityczne pliki cookie
Pomóż nam ulepszyć wydajność witryny, Twoje doświadczenie korzystania z witryny i uczynić ją wygodniejszą w użyciu. Informacje gromadzone przez tego typu pliki cookie są zbiorcze i dlatego anonimowe. Służy do dostarczania statystycznych wskaźników korzystania z witryny bez identyfikacji użytkowników.
Reklamowe pliki cookie
Pozwól nam obniżyć koszty marketingu i poprawić komfort użytkowania.
Zapisz
Realting.com wykorzystuje pliki cookie, aby usprawnić Twoją interakcję ze stroną internetową. Możesz skonfigurować, które pliki cookies będą zapisywane na Twoim urządzeniu.
Dowiedz się więcej
Północny Ogród
Trzeci i ostatni kompleks powstał w dzielnicy Agamim w Ashkelon. Północny Ogród jest kompleksem, który obejmuje 10 budynków od 6 do 8 pięter, każdy budynek tylko 3 apartamenty przez amortyzację. Ponadto, można korzystać z ogrodu publicznego i obiektów sportowych i łatwy dostęp do miejskiego basenu i kortu tenisowego w pobliżu. Kompleks znajduje się w pobliżu różnych instytucji edukacyjnych, centrum handlowe, kompleksy rekreacyjne i rekreacyjne oraz w pobliżu głównych tras komunikacyjnych.
Energia elektryczna
- Triphae
-Przygotowanie do mini centralnego klimatyzatora
- Interkom telewizyjny
-Punkty komunikacji: telefon i telewizja w każdym pokoju
-Przygotowanie do wentylatora sufitowego w pokojach
-Wyłącznik przy wejściu, aby włączyć i wyłączyć wszystkie światła w domu
-Waluta na grzejnik elektryczny
-System mieszkania do monitorowania i kontroli zużycia energii
- Wysokiej jakości drzwi wewnętrzne
-Żaluzje elektryczne, z wyłączeniem łazienek
-w suchych pomieszczeniach, granitowe podłogi ceramiczne 60 / 60 W apartamentach 5, pokoje i apartamenty z ogrodem - w suchych pokojach podłogi granitu porcelany 80 / 80
- Taras
mieszkanie 3 szt.
Od 1.590.000 Nis i 1.632.000 Nis (niektóre z piwnicy i klimatyzacji)
4 szt. od 1.850.000 nis
Więcej informacji nie wahaj się!
Lokalizacja na mapie
Aszkelon, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.