  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Netanya
  4. Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf

Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf

Netanya, Izrael
od
$1,21M
;
9
Zostawić wniosek
ID: 34262
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    HaSharon Subdistrict
  • Miasto
    Netanya
  • Adres
    Tchernichovsky, 12

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Szukam nowego projektu w Netanya Mardochee khayat zaprasza do zamieszkania w jednym z naszych projektów mieszkaniowych w Netanya u podnóża kikar Projekt znajduje się w samym sercu miasta w najbardziej pożądanej lokalizacji Netanya. Życie w projekcie dziewięć netanya Charakterystyka projektu Architektura wieży mieszkalnej, nowoczesny design i dostępność projektu sprawiają, że bardzo pożądane miejsce Wszystko jest łatwo dostępne i dostępne na piechotę Wysoka wydajność lobby urządzone przez projektanta 2 ultra szybkie i nowoczesne windy w tym chabbatic Każdy apartament jest sprzedawany z podziemnym parkingu Powłoka zewnętrzna z białego aluminium Rozpoczęto budowę Wydanie maj / czerwiec 2025 r. Gwarancja bankowa Cechy apartamentu Na podłodze jest cały dom 80x80 Centralna klimatyzacja Jakość mebli łazienkowych Zawór montażowy Jakość drzwi wewnętrznych Kuchnia dostosowana Wc zawieszony Magazyny elektryczne w całym domu 2-pokojowe mieszkanie 60 m2 + 20m2 4 pokój apartament strona 110m2 + 22m2 Oszałamiające widoki na Kikar i morze Odwiedź swoje przyszłe mieszkanie

Lokalizacja na mapie

Netanya, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Jerozolima, Izrael
od
$1,10M
Dzielnica mieszkaniowa Holyland bait vagan jersalem
Jerozolima, Izrael
od
$1,44M
Dzielnica mieszkaniowa Superbe duplex avec 45m2 de toit en plein coeur de tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,07M
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 3 pces avec balcon soucca
Jerozolima, Izrael
od
$830,775
Dzielnica mieszkaniowa Tres rare en centre ville de raanana piscinable
Raanana, Izrael
od
$2,31M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf
Netanya, Izrael
od
$1,21M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Bat Jam, Izrael
od
$846,450
BAT YAM O projekcie Położony w samym sercu Bat Yam, w cichym i odnowionym środowisku mieszkalnym, Ta rezydencja oferuje nowoczesne, wygodne i wyrafinowane doświadczenie życiowe. Projekt przeznaczony do spełnienia oczekiwań młodych rodzin oraz inwestorów wyróżnia się nowoczesną architekturą …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse kfar david jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse kfar david jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse kfar david jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse kfar david jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse kfar david jerusalem
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Penthouse kfar david jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse kfar david jerusalem
Jerozolima, Izrael
od
$9,41M
Ulica Yismach Melech, w Kfar David, luksusowy apartament kąpany w świetle. Salon Immense, taras 250 m2 z po prostu spektakularnym widokiem na Stare Miasto i jego mury. Duża jadalnia, nowoczesna kuchnia, 3 apartamenty. Inteligentny dom, 2 prywatne miejsca parkingowe i piwnica
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Bat Jam, Izrael
od
$790,020
BAT YAM O projekcie Położony w samym sercu Bat Yam, w cichym i odnowionym środowisku mieszkalnym, Ta rezydencja oferuje nowoczesne, wygodne i wyrafinowane doświadczenie życiowe. Projekt przeznaczony do spełnienia oczekiwań młodych rodzin oraz inwestorów wyróżnia się nowoczesną architekturą …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się