Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf

Szukam nowego projektu w Netanya Mardochee khayat zaprasza do zamieszkania w jednym z naszych projektów mieszkaniowych w Netanya u podnóża kikar
Projekt znajduje się w samym sercu miasta w najbardziej pożądanej lokalizacji Netanya.
Życie w projekcie dziewięć netanya
Charakterystyka projektu
Architektura wieży mieszkalnej, nowoczesny design i dostępność projektu sprawiają, że bardzo pożądane miejsce
Wszystko jest łatwo dostępne i dostępne na piechotę
Wysoka wydajność lobby urządzone przez projektanta
2 ultra szybkie i nowoczesne windy w tym chabbatic
Każdy apartament jest sprzedawany z podziemnym parkingu
Powłoka zewnętrzna z białego aluminium
Rozpoczęto budowę
Wydanie maj / czerwiec 2025 r.
Gwarancja bankowa
Cechy apartamentu
Na podłodze jest cały dom 80x80
Centralna klimatyzacja
Jakość mebli łazienkowych
Zawór montażowy
Jakość drzwi wewnętrznych
Kuchnia dostosowana
Wc zawieszony
Magazyny elektryczne w całym domu
2-pokojowe mieszkanie 60 m2 + 20m2
4 pokój apartament strona 110m2 + 22m2
Oszałamiające widoki na Kikar i morze
Odwiedź swoje przyszłe mieszkanie
Lokalizacja na mapie
Netanya, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.