Dzielnica mieszkaniowa Charmante maison renovee raanana kiriat sheret

Raanana, Izrael
od
$1,72M
;
8
ID: 34365
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    Petah Tikva Subdistrict
  • Miasto
    Raanana
  • Adres
    Yetsiat Eropa, 33 Yetsiat Eropa Garden

O kompleksie

Français Français
Uroczy dom na 2 piętrach. pierwszy taras z przodu domu i ogród ogrodowy z drzewami owocowymi. Uspokój się. 1 poziom: duży salon z salonem jadalnia kuchnia i sypialnia z widokiem na ogród. Na podłodze 3 duże sypialnie i powierzchni biurowej duży taras 60 m2. Dom jest wynajęty do 2028 roku

Lokalizacja na mapie

Raanana, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Dzielnica mieszkaniowa Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Izrael
od
$1,41M
Żyj bezpiecznie, swobodnie, w ciepłym i eleganckim otoczeniu. Ta rezydencja została zaprojektowana dla tych, którzy chcą zachować pełną autonomię, jednocześnie ciesząc się bezpiecznym, przyjaznym i wysokiej klasy środowiskiem. Bezwzględne bezpieczeństwo - codzienna spokój 24 / 7 ochrona ze s…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Bat Jam, Izrael
od
$1,08M
Projekt U Bat Yam Mordecai Khayat prezentuje nowy projekt w Bat Yam: U Tours Wyjątkowy projekt w sercu Ramat HaNasi Witamy w Tours U, dwie majestatyczne 31piętrowe wieże, towarzyszy kompleks komercyjny i rekreacyjny, który wkrótce stanie się ikoną Bat Yam. Wieże te zostały starannie zaplan…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Investi et rare en centre ville
Raanana, Izrael
od
$906,015
Bardzo jasne 3 pokoje w centrum Raanana, z tarasem 15 m2, ładna kuchnia, parking i przechowalnia. Rzadki produkt w tej lokalizacji, idealny do inwestycji. Dobrze zainwestowane, aby zobaczyć szybko
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
