Dzielnica mieszkaniowa Un appartement recemment construit idealement situe a quelques pas de la plage et du centre ville dynamique de tel aviv

Niedawno zbudowany apartament, idealnie położony, kilka kroków od plaży i tętniące życiem centrum Tel Awiwu. Nowy 4-pokojowy apartament z tarasem - W pobliżu centrum Dizengoff 4 pokoje, 83 m2 Przestronny słoneczny taras o powierzchni 10 m2 Salon z otwartą kuchnią Apartament z łazienką Dodatkowy bezpieczny pokój (Mamad) i inny pokój (w sumie 3 pokoje) Dodatkowa łazienka z WC dla gości 2. piętro na 6 z windą Parking prywatny (Robotic) Potrójna wystawa - South / West / North Idealny do mieszkania tam lub inwestycji! Cena: 6,500,000 Nis