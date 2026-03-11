  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Jerozolima
  Magnifique appartement de 3 5 pieces renove avec des prestations haut de gamme 80 m

Dzielnica mieszkaniowa Magnifique appartement de 3 5 pieces renove avec des prestations haut de gamme 80 m

Jerozolima, Izrael
od
$909,150
;
4
ID: 34366
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima
  • Adres
    Moshe Kleinman, 12

O kompleksie

Przeniesienie
Drugie i ostatnie piętro (i połowa) Cztery wytyczne Duży apartament rodzicielski Balkon o powierzchni 8 m2 + balkon na dachu o powierzchni 20 m2 (także pod suką) Otwarty widok Ein Kerem Całkowita prywatność Blisko synagogi, przedszkola, przystanki autobusowe, sklepy i inne udogodnienia. Pozwolenia na budowę: apartament będzie miał dodatkowe 40 m2!

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique appartement de 3 5 pieces renove avec des prestations haut de gamme 80 m
Jerozolima, Izrael
od
$909,150
