Dzielnica mieszkaniowa Magnifique appartement de 3 5 pieces renove avec des prestations haut de gamme 80 m

Drugie i ostatnie piętro (i połowa)
Cztery wytyczne
Duży apartament rodzicielski
Balkon o powierzchni 8 m2 + balkon na dachu o powierzchni 20 m2 (także pod suką)
Otwarty widok Ein Kerem
Całkowita prywatność
Blisko synagogi, przedszkola, przystanki autobusowe, sklepy i inne udogodnienia.
Pozwolenia na budowę: apartament będzie miał dodatkowe 40 m2!
Lokalizacja na mapie
Jerozolima, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.