Dzielnica mieszkaniowa Prix en baisse

  2. Izrael
  3. Jerozolima
Jerozolima, Izrael
$655,215
5
ID: 34356
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima

O kompleksie

Twoja stopa w Jerozolimie! W nowym budynku, kilka ośrodków w centrum miasta, w cichej ulicy w pobliżu transportu i sklepów. Apartament posiada podwójne słońce ekspozycji (wschód i południe), mamad (sejf). 6 m2 piwnica i klimatyzacja. Pełna dostępność.

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Państwo przegląda
