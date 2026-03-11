Dzielnica mieszkaniowa Vivre nahlaot charme lumiere et potentiel dinvestissement au coeur de jerusalem jerusalem immobilier 026786595

W samym sercu autentycznej i poszukiwanej dzielnicy Nahlaot ten odnowiony 54 m2 apartament oferuje rzadką jakość życia zaledwie kilka kroków od Mahane Yehuda Market i centrum miasta. Znajduje się na 1 piętrze (20 kroków), składa się z jasnego salonu z otwartą kuchnią, apartament, druga sypialnia z balkonem 4m2 i dwie łazienki z dwoma toaletami, oferując nowoczesny komfort w historycznym otoczeniu. Kąpiel ze światłem dzięki swoim wschodnim i południowo-zachodnim wystawom, jest obecnie zamieszkana jako 3 pokoje, ale można łatwo podzielić na dwie jednostki wynajmu generujące około 8,500 miesięcznie umeblowane. Idealna okazja do mieszkania w Jerozolimie lub inteligentnej inwestycji w jednym z najbardziej pożądanych dzielnic.