Dzielnica mieszkaniowa Vous recherchez un grand duplex refait a neuf au centre ville de hadera et au calme

BZH RE / MAX Hadera prezentuje wyłącznie rzadki produkt: - duży dwupoziomowy 6 pokoi o powierzchni około 140 m2, - duży taras pergola 30 m2, - Nowoczesna kuchnia otwarta na salon, - Salon z oświetleniem otoczenia, - Przestronny i wygodny apartament rodzicielski i 4 dodatkowe sypialnie, - 3 toalety i 2 łazienki, - Kompletna renowacja instalacji hydraulicznych, podłóg, drzwi i okien, łazienek i urządzeń sanitarnych, - Dwa miejsca parkingowe! - Na drugim piętrze, - Wspólny bezpieczny pokój u podnóża budynku. Blisko udogodnień, sklepów, szkół i gejów. Blisko społeczności Francophone i około 12 minut samochodem od morza! Aby odwiedzić, prosimy o kontakt: RE / MAX Hadera, Rah 'el Benguigui. Licencja zawodowa 313736.