Dzielnica mieszkaniowa Vous recherchez un grand duplex refait a neuf au centre ville de hadera et au calme

Hadera, Izrael
od
$648,945
10
ID: 34350
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Hajfa (dystrykt)
  • Okolica
    Hadera Subdistrict
  • Miasto
    Hadera
  • Adres
    Ahad HaAm, 16

O kompleksie

BZH RE / MAX Hadera prezentuje wyłącznie rzadki produkt: - duży dwupoziomowy 6 pokoi o powierzchni około 140 m2, - duży taras pergola 30 m2, - Nowoczesna kuchnia otwarta na salon, - Salon z oświetleniem otoczenia, - Przestronny i wygodny apartament rodzicielski i 4 dodatkowe sypialnie, - 3 toalety i 2 łazienki, - Kompletna renowacja instalacji hydraulicznych, podłóg, drzwi i okien, łazienek i urządzeń sanitarnych, - Dwa miejsca parkingowe! - Na drugim piętrze, - Wspólny bezpieczny pokój u podnóża budynku. Blisko udogodnień, sklepów, szkół i gejów. Blisko społeczności Francophone i około 12 minut samochodem od morza! Aby odwiedzić, prosimy o kontakt: RE / MAX Hadera, Rah 'el Benguigui. Licencja zawodowa 313736.

Lokalizacja na mapie

Hadera, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
