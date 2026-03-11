Dzielnica mieszkaniowa Vous recherchez un grand duplex refait a neuf au centre ville de hadera et au calme

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Analityczne pliki cookie
Pomóż nam ulepszyć wydajność witryny, Twoje doświadczenie korzystania z witryny i uczynić ją wygodniejszą w użyciu. Informacje gromadzone przez tego typu pliki cookie są zbiorcze i dlatego anonimowe. Służy do dostarczania statystycznych wskaźników korzystania z witryny bez identyfikacji użytkowników.
Reklamowe pliki cookie
Pozwól nam obniżyć koszty marketingu i poprawić komfort użytkowania.
Zapisz
Realting.com wykorzystuje pliki cookie, aby usprawnić Twoją interakcję ze stroną internetową. Możesz skonfigurować, które pliki cookies będą zapisywane na Twoim urządzeniu.
Dowiedz się więcej
BZH
RE / MAX Hadera prezentuje wyłącznie rzadki produkt:
- duży dwupoziomowy 6 pokoi o powierzchni około 140 m2,
- duży taras pergola 30 m2,
- Nowoczesna kuchnia otwarta na salon,
- Salon z oświetleniem otoczenia,
- Przestronny i wygodny apartament rodzicielski i 4 dodatkowe sypialnie,
- 3 toalety i 2 łazienki,
- Kompletna renowacja instalacji hydraulicznych, podłóg, drzwi i okien, łazienek i urządzeń sanitarnych,
- Dwa miejsca parkingowe!
- Na drugim piętrze,
- Wspólny bezpieczny pokój u podnóża budynku.
Blisko udogodnień, sklepów, szkół i gejów.
Blisko społeczności Francophone i około 12 minut samochodem od morza!
Aby odwiedzić, prosimy o kontakt:
RE / MAX Hadera, Rah 'el Benguigui.
Licencja zawodowa 313736.
Lokalizacja na mapie
Hadera, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.