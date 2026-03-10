  1. Realting.com
  4. Dzielnica mieszkaniowa Bonne occasion a ne pas manquer

Aszkelon, Izrael
od
$1,82M
20
ID: 34780
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszkelon
  • Adres
    Eli Cohen

O kompleksie

Nowa wyłączność Dom w Barnie na ulicy Zvi Segal Ziemia o powierzchni około 550 metrów kwadratowych Zbudowany około 320 metrów kwadratowych z wynajętą obudową o powierzchni około 106 metrów kwadratowych 4 sypialnie na najwyższym piętrze i piwnicy inny pokój nie zawiera zakwaterowania. Idealna lokalizacja nad innymi willami i bardzo cicho. Basen kokosowy. Trochę na domu: otwarte przestrzenie "Hopen Spice", w pełni wyposażona kuchnia amerykańska i inna mała kuchnia, duże pokoje Dla koordynacji: Dan: 054.623.33.43 Nathaniel: 052.353.01.45

Lokalizacja na mapie

Aszkelon, Izrael
Edukacja
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
