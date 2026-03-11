  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces avec parking entre dizengoff center et rothschild

Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces avec parking entre dizengoff center et rothschild

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,49M
;
10
Zostawić wniosek
ID: 34373
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Sderot Ben Zion, 17

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Nowy na ekskluzywną sprzedaż! 9 Sderot Street Ben Zion Żywa centralna aleja, blisko centrów kulturalnych i rekreacyjnych oraz tramwajów. Piękne 3 pokojowe mieszkanie, pełne uroku i jasne. Powierzchnia około 82 m2 Wystawa z 3 stron Wysokie pułapy 3. piętro (brak windy) Tylna strona i cisza Parkowanie standardowe (Projekt rozwojowy jest w trakcie opracowywania.)

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique appartement de 3 pieces quartier basel
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,71M
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 piEces au cOEur de neve tzedek
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,04M
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces remis a neuf
Jerozolima, Izrael
od
$896,610
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse dexception esprit bauhaus ajami jaffa
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,56M
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre a jerusalem
Jerusalem, Izrael
od
$909,150
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces avec parking entre dizengoff center et rothschild
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,49M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville raanana immeuble recent duplex vue degagee
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville raanana immeuble recent duplex vue degagee
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville raanana immeuble recent duplex vue degagee
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville raanana immeuble recent duplex vue degagee
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville raanana immeuble recent duplex vue degagee
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville raanana immeuble recent duplex vue degagee
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville raanana immeuble recent duplex vue degagee
Raanana, Izrael
od
$1,75M
Bardzo niedawno budynek 6 pięter. Uroczy Duplex z 5 pokoi 158 m2 netto (178 m2 brutto) i 3 łazienki. Taras 23 m2. Widok na degage. Ładna ukryta kuchnia. 4 sypialnie z mamadem. Prawdziwy pepetite w centrum miasta. na poziomie 1: salon / jadalnia / kuchnia / mamad i łazienka.. Poziom 2: 3 sypi…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 pieces renove emplacement premium au coeur de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 pieces renove emplacement premium au coeur de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 pieces renove emplacement premium au coeur de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 pieces renove emplacement premium au coeur de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 pieces renove emplacement premium au coeur de tel aviv
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 pieces renove emplacement premium au coeur de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 pieces renove emplacement premium au coeur de tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,76M
Superb odnowiony 4-pokojowy apartament w samym sercu Tel Awiwu Rzadki na rynku, ten apartament oferuje wyjątkową lokalizację z wysokiej klasy usług. Szczegóły własności: Powierzchnia wybudowana: 120 m2 4 przestronne pokoje 1 piętro z windą Najważniejsze punkty: Duży jasny salon Przestronn…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Immeuble neuf vue sur le lac
Dzielnica mieszkaniowa Immeuble neuf vue sur le lac
Dzielnica mieszkaniowa Immeuble neuf vue sur le lac
Dzielnica mieszkaniowa Immeuble neuf vue sur le lac
Dzielnica mieszkaniowa Immeuble neuf vue sur le lac
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Immeuble neuf vue sur le lac
Dzielnica mieszkaniowa Immeuble neuf vue sur le lac
Aszkelon, Izrael
od
$579,975
AU COEUR DU QUARTIER AGAMIM, 5P SPACIEUX AVEC VUE SUR LE LAC, ENTREE BEZPOŚREDNIO
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się