Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing neuf

Odkryj nasz nowy projekt przedsprzedaży, sprzedawany przez Mardochee Khayat, twojego nowego specjalisty od projektów. Położony w prestiżowej dzielnicy Netanya, Ramat Poleg, nasza rezydencja oferuje idealne położenie w pobliżu kanionu Ir Yamam, pięknej plaży Poleg, znanych szkół i wielkiej synagogi Poleg. Ten ekskluzywny projekt nieruchomości łączy jakość konstrukcji, nowoczesny design i komfort życia. Każdy apartament jest starannie zaprojektowany, oferując przestronne i jasne przestrzenie, aby spełnić wszystkie swoje potrzeby. Niezależnie od tego, czy szukasz głównego miejsca zamieszkania czy inwestycji, nasz projekt spełni twoje najwyższe oczekiwania. Wybierając nasz projekt w przedsprzedaży, korzystasz z wyjątkowej okazji, aby nabyć swoją przyszłość w domu na korzystnych warunkach. Nie przegap tej wyjątkowej okazji, aby stać się właścicielem w jednej z najpopularniejszych dzielnic Netanya. Charakterystyka projektu Projekt Poleg obejmuje różne rodzaje apartamentów od 3 do 5 pokoi, a także penthouse i ogród parter. Kamień naturalny i aluminium powłoka zewnętrzna Budynek będzie wyposażony w podwójne lobby o bardzo ładnej wysokości sufitu Zaprojektowane i zaprojektowane przez architekta 2 windy, w tym chabbatic podziemny parking Dostawa w ciągu 2 lat Gwarancja bankowa Wyposażenie apartamentu Na podłodze jest cały dom 80x80 Centralna klimatyzacja najnowsza generacja Jakość mebli łazienkowych Zawór marki Grohe Jakość drzwi wewnętrznych Kuchnia dostosowana Magazyny elektryczne w całym domu Typ apartamentu Apartament 3 pokoje o powierzchni 77 m2 + 12m2 tarasu Apartament 4 pokoje 105 m2 + 13m2 taras Apartament 5 pokoi o powierzchni 131 m2 + 16m2 taras