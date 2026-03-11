  1. Realting.com
  4. Dzielnica mieszkaniowa Appartement immense

Dzielnica mieszkaniowa Appartement immense

Aszkelon, Izrael
od
$1,10M
;
10
ID: 34698
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszkelon
  • Adres
    Ashdod

O kompleksie

Na sprzedaż - Wyjątkowe mieszkanie w mieście, Ashdod????? Odkryj ten wyjątkowy 5 pokoi o powierzchni 183 m2, na 2 piętrach, oferując rzadkie objętości i absolutny komfort. ✨ Najważniejsze elementy apartamentu: • Hojna powierzchnia 183 m2 na dwóch poziomach • Otwarty i przyjemny widok • Dwie sypialnie z oddzielną łazienką - jak niezależny apartament • Prywatna piwnica • Specjalny parking • Duże i jasne przestrzenie • Bardzo dobrze utrzymany budynek w samym sercu centrum i poszukiwany za sąsiedztwo ?? Lokalizacja Premium: Położony w centrum Ashdod (Miasto), w pobliżu sklepów, usług, transportu i szkół. ?? Idealny dla dużej rodziny szuka przestrzeni, komfortu i lokalizacji strategicznej, lub jako wyjątkowe nieruchomości o wartości dziedzictwa.

Lokalizacja na mapie

Aszkelon, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

