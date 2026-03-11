Dzielnica mieszkaniowa Appartement immense

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Na sprzedaż - Wyjątkowe mieszkanie w mieście, Ashdod?????
Odkryj ten wyjątkowy 5 pokoi o powierzchni 183 m2, na 2 piętrach, oferując rzadkie objętości i absolutny komfort.
✨ Najważniejsze elementy apartamentu:
• Hojna powierzchnia 183 m2 na dwóch poziomach
• Otwarty i przyjemny widok
• Dwie sypialnie z oddzielną łazienką - jak niezależny apartament
• Prywatna piwnica
• Specjalny parking
• Duże i jasne przestrzenie
• Bardzo dobrze utrzymany budynek w samym sercu centrum i poszukiwany za sąsiedztwo
?? Lokalizacja Premium:
Położony w centrum Ashdod (Miasto), w pobliżu sklepów, usług, transportu i szkół.
?? Idealny dla dużej rodziny szuka przestrzeni, komfortu i lokalizacji strategicznej, lub jako wyjątkowe nieruchomości o wartości dziedzictwa.
Lokalizacja na mapie
Aszkelon, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
