Dzielnica mieszkaniowa Au centre avec terrasse bel appartement calme

Na jednej z najbardziej poszukiwanych ulic Raanany. Nice apartament 5 pokoi znajduje się na 2 piętrze West Cote:. taras 12 m2 i drugi 6 m2 od sypialni.
Brak mamad.. miklat na parterze bardzo dobrze utrzymany.
Budynek jest z powrotem z ulicy. mały ogród z każdej strony, gdzie można umieścić jego soucca. Parkowanie.
parkowanie.
Zobaczyć
