  4. Dzielnica mieszkaniowa Au centre avec terrasse bel appartement calme

Dzielnica mieszkaniowa Au centre avec terrasse bel appartement calme

Raanana, Izrael
od
$1,13M
;
7
ID: 34175
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    Petah Tikva Subdistrict
  • Miasto
    Raanana
  • Adres
    Shai Agnon, 20

O kompleksie

Na jednej z najbardziej poszukiwanych ulic Raanany. Nice apartament 5 pokoi znajduje się na 2 piętrze West Cote:. taras 12 m2 i drugi 6 m2 od sypialni. Brak mamad.. miklat na parterze bardzo dobrze utrzymany. Budynek jest z powrotem z ulicy. mały ogród z każdej strony, gdzie można umieścić jego soucca. Parkowanie. parkowanie. Zobaczyć

Lokalizacja na mapie

Raanana, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
