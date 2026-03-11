  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 pieces spacieux quartier bograshov

Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 pieces spacieux quartier bograshov

Tel-Awiw, Izrael
od
$2,12M
;
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 pieces spacieux quartier bograshov
1
Zostawić wniosek
ID: 34645
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Bar Kokhba, 1

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Na sprzedaż - Przestronne 3-pokojowe mieszkanie Bofrachehov Położony w jednym z najbardziej poszukiwanych obszarów Tel Aviv, w pobliżu plaży, kawiarni, restauracji, sklepów i transportu. Dzielnica Bofrachehov oferuje tętniące życiem i centralne środowisko życia, pozostając mieszkalne i przyjemne. Powierzchnia całkowita: 93 m2 (87 m2 wewnątrz + 6 m2 taras) 2 sypialnie 2 łazienki Duży salon i kuchnia high- end Apartament z łazienką Bezpieczny pokój (Mamad) Całkowicie odnowiony w 2022 roku z bardzo wysokiej jakości wykończenia Podłoga z litego drewna, klimatyzacja Mitsubishi Taras o powierzchni 6 m2 bez vis- à- vis 1 piętro z windą Parking prywatny Nowoczesny i dobrze utrzymany budynek (2011) Numer pozwolenia: 31928721

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse dans un immeuble neuf neuf projet de qualite renove
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,52M
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf avec parking et mamad a cote de sarona
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,12M
Dzielnica mieszkaniowa Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a un prix imbattable
Aszdod, Izrael
od
$561,165
Dzielnica mieszkaniowa Herzog 49 perle rare aux portes de rehavia
Jerusalem, Izrael
od
$1,12M
Dzielnica mieszkaniowa Kyriat yovel rehov shtern 2 5 p neuf
Jerozolima, Izrael
od
$736,725
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 pieces spacieux quartier bograshov
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,12M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Prix en baisse
Dzielnica mieszkaniowa Prix en baisse
Dzielnica mieszkaniowa Prix en baisse
Dzielnica mieszkaniowa Prix en baisse
Dzielnica mieszkaniowa Prix en baisse
Dzielnica mieszkaniowa Prix en baisse
Jerozolima, Izrael
od
$655,215
Twoja stopa w Jerozolimie! W nowym budynku, kilka ośrodków w centrum miasta, w cichej ulicy w pobliżu transportu i sklepów. Apartament posiada podwójne słońce ekspozycji (wschód i południe), mamad (sejf). 6 m2 piwnica i klimatyzacja. Pełna dostępność
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de tel aviv
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,84M
W samym sercu Tel Awiwu, w pobliżu teatru, w pobliżu Kikar Hamedina i Yarkon Park. Oto bardzo piękny projekt oferujący luksusowe usługi wewnętrzne i zewnętrzne, z wyborem mieszkania z 2 pokoi do penthouse. z widokiem na morze
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Au coeur de la ville vue sur parc tres grand salon
Dzielnica mieszkaniowa Au coeur de la ville vue sur parc tres grand salon
Dzielnica mieszkaniowa Au coeur de la ville vue sur parc tres grand salon
Dzielnica mieszkaniowa Au coeur de la ville vue sur parc tres grand salon
Raanana, Izrael
od
$1,75M
W centrum Raanana. Dwupoziomowe mieszkanie na trzecim piętrze. Salon Immense. Typowe mieszkanie, dużo uroku. Widok na park. Street prosi o wiele. Parkowanie
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się