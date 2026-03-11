Dzielnica mieszkaniowa Penthouse duplex a vendre rue king georges a 2 pas du shouk hacarmel

  1. Realting.com
Penthouse duplex a vendre rue king georges a 2 pas du shouk hacarmel

Tel-Awiw, Izrael
$3,10M
10
ID: 34444
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    HaMelekh George, 45

O kompleksie

Tylko kilka kroków od Shouk HaCarmel, Shenkin Street, Rothschild Boulevard i 5 minut spacerem od plaży ten unikalny dwupoziomowy penthouse znajduje się w całkowicie odnowionej ulicy, w nowym budynku butikowym z zachowaną architekturą, na piątym piętrze z windą. Główne cechy Powierzchnia mieszkalna 135 m2 46 m2 tarasy (6 m2 + 40 m2) W tym piwnica Możliwość parkowania Pierwszy poziom Duży jasny salon z otwartą kuchnią 3 sypialnie, w tym apartament z łazienką i tarasem 6 m2 Druga niezależna łazienka Plakaty osadzone w każdym pokoju Pokój jest Mamad (bezpieczny pokój) Wyższy poziom Wszechstronny przestrzeń (idealny jako drugi salon, biuro lub obszar do czytania) Łazienka z WC Dostęp do wyjątkowego tarasu dachowego o powierzchni 40 m2, wyposażonego w kuchnię zewnętrzną i zintegrowany grill Autoryzacja jacuzzi Otwarty widok - idealny do odbierania lub korzystania z całkowitej prywatności Budowa i wykończenie Wysokowydajne wykończenia i materiały premium Nowoczesny budynek butikowy z zaledwie kilka apartamentów Koszty Cena: 9,900 000 Ładunki kondominowe (Va Podatki komunalne (Arnona): 1 800 / co 2 miesiące Przyszłość King George Street W ramach przebudowy miasta King George Street, duży zielony bulwar jest planowany naprzeciwko ulicy od budynku. Penthouse będzie więc cieszyć się otwartym widokiem na alei krajobrazu, bez przyszłej budowy. Ponadto Magen David Square (King George Square, Allenby, Shenkin i Nahalat Binyamin) wkrótce stanie się głównym węzłem transportu publicznego, obsługiwanym przez dwie główne linie: fioletową linię tramwajową i linię metra M2, zaledwie 100 metrów od nieruchomości - tym samym zwiększając jej dostępność i długoterminową wartość. Wyjątkowa okazja!

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement a arnona
Jerusalem, Izrael
od
$971,850
Dzielnica mieszkaniowa A vendre magnifique 3 piEces rue calme et prestigieuse A 2 minutes de la plage tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,04M
Dzielnica mieszkaniowa Raanana est immeuble recent
Raanana, Izrael
od
$1,14M
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 pieces neuf avec balcon et parking
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,50M
Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de jerusalem
Jerozolima, Izrael
od
$5,80M
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse duplex a vendre rue king georges a 2 pas du shouk hacarmel
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,10M
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique appartement de 3 5 pieces renove avec des prestations haut de gamme 80 m
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique appartement de 3 5 pieces renove avec des prestations haut de gamme 80 m
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique appartement de 3 5 pieces renove avec des prestations haut de gamme 80 m
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique appartement de 3 5 pieces renove avec des prestations haut de gamme 80 m
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique appartement de 3 5 pieces renove avec des prestations haut de gamme 80 m
Jerozolima, Izrael
od
$909,150
Drugie i ostatnie piętro (i połowa) Cztery wytyczne Duży apartament rodzicielski Balkon o powierzchni 8 m2 + balkon na dachu o powierzchni 20 m2 (także pod suką) Otwarty widok Ein Kerem Całkowita prywatność Blisko synagogi, przedszkola, przystanki autobusowe, sklepy i inne udogodnienia. Poz…
Dzielnica mieszkaniowa Tres bonne affaire
Dzielnica mieszkaniowa Tres bonne affaire
Dzielnica mieszkaniowa Tres bonne affaire
Dzielnica mieszkaniowa Tres bonne affaire
Dzielnica mieszkaniowa Tres bonne affaire
Dzielnica mieszkaniowa Tres bonne affaire
Dzielnica mieszkaniowa Tres bonne affaire
Aszkelon, Izrael
od
$329,175
znajduje się w centrum Neve adarim, 3 pokojowe mieszkanie na 3 piętrze z tarasem i mamak. bardzo dobry produkt do inwestycji lub stopy gruntu
Dzielnica mieszkaniowa Beau 2 pieces renove a cote du park hayarkon au calme
Dzielnica mieszkaniowa Beau 2 pieces renove a cote du park hayarkon au calme
Dzielnica mieszkaniowa Beau 2 pieces renove a cote du park hayarkon au calme
Dzielnica mieszkaniowa Beau 2 pieces renove a cote du park hayarkon au calme
Dzielnica mieszkaniowa Beau 2 pieces renove a cote du park hayarkon au calme
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Beau 2 pieces renove a cote du park hayarkon au calme
Dzielnica mieszkaniowa Beau 2 pieces renove a cote du park hayarkon au calme
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,02M
Na 25 rue Bnei Moshe, zaledwie kilka kroków od Yehuda Maccabi, wspaniały apartament T3 jest na sprzedaż wyłącznie. Około 74 m2 powierzchni mieszkalnej, bardzo jasne. Przestronne, eleganckie i odnowione. Pierwsze i pół piętra bez windy. Cicha ulica
