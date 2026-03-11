Dzielnica mieszkaniowa Penthouse duplex a vendre rue king georges a 2 pas du shouk hacarmel

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Tylko kilka kroków od Shouk HaCarmel, Shenkin Street, Rothschild Boulevard i 5 minut spacerem od plaży ten unikalny dwupoziomowy penthouse znajduje się w całkowicie odnowionej ulicy, w nowym budynku butikowym z zachowaną architekturą, na piątym piętrze z windą.
Główne cechy
Powierzchnia mieszkalna 135 m2
46 m2 tarasy (6 m2 + 40 m2)
W tym piwnica
Możliwość parkowania
Pierwszy poziom
Duży jasny salon z otwartą kuchnią
3 sypialnie, w tym apartament z łazienką i tarasem 6 m2
Druga niezależna łazienka
Plakaty osadzone w każdym pokoju
Pokój jest Mamad (bezpieczny pokój)
Wyższy poziom
Wszechstronny przestrzeń (idealny jako drugi salon, biuro lub obszar do czytania)
Łazienka z WC
Dostęp do wyjątkowego tarasu dachowego o powierzchni 40 m2, wyposażonego w kuchnię zewnętrzną i zintegrowany grill
Autoryzacja jacuzzi
Otwarty widok - idealny do odbierania lub korzystania z całkowitej prywatności
Budowa i wykończenie
Wysokowydajne wykończenia i materiały premium
Nowoczesny budynek butikowy z zaledwie kilka apartamentów
Koszty
Cena: 9,900 000
Ładunki kondominowe (Va
Podatki komunalne (Arnona): 1 800 / co 2 miesiące
Przyszłość King George Street
W ramach przebudowy miasta King George Street, duży zielony bulwar jest planowany naprzeciwko ulicy od budynku. Penthouse będzie więc cieszyć się otwartym widokiem na alei krajobrazu, bez przyszłej budowy.
Ponadto Magen David Square (King George Square, Allenby, Shenkin i Nahalat Binyamin) wkrótce stanie się głównym węzłem transportu publicznego, obsługiwanym przez dwie główne linie: fioletową linię tramwajową i linię metra M2, zaledwie 100 metrów od nieruchomości - tym samym zwiększając jej dostępność i długoterminową wartość.
Wyjątkowa okazja!
Tel-Awiw, Izrael
