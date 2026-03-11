Dzielnica mieszkaniowa Vivre comme dans un village au calme au coeur de lamerican colony 2 pieces balcon

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
DLA SPRZEDAŻY - 2 CZĘŚCI - AMERYKAŃSKA KOLONIA - TEL- AVIV
Apartament 50 m2 + taras 7 m2, w nowym budynku o wysokim poziomie
Położony na 1 piętrze, w absolutnym spokoju, duchowa wioska w środku miasta
Jasny salon z otwartą kuchnią
Przestronny pokój (Mamad included)
Pieszo: Alma beach, Jaffa, Neve Tzedek, tramwaj linii czerwonej
Wynajęta nieruchomość 7,500 / miesiąc - idealna inwestycja lub stopa do ziemi
Cena: 3,400,000 (możliwa elastyczność)
Lokalizacja na mapie
Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.