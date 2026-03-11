  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa Vivre comme dans un village au calme au coeur de lamerican colony 2 pieces balcon

Dzielnica mieszkaniowa Vivre comme dans un village au calme au coeur de lamerican colony 2 pieces balcon

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,07M
;
10
Zostawić wniosek
ID: 34488
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Tirza, 7

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
DLA SPRZEDAŻY - 2 CZĘŚCI - AMERYKAŃSKA KOLONIA - TEL- AVIV Apartament 50 m2 + taras 7 m2, w nowym budynku o wysokim poziomie Położony na 1 piętrze, w absolutnym spokoju, duchowa wioska w środku miasta Jasny salon z otwartą kuchnią Przestronny pokój (Mamad included) Pieszo: Alma beach, Jaffa, Neve Tzedek, tramwaj linii czerwonej Wynajęta nieruchomość 7,500 / miesiąc - idealna inwestycja lub stopa do ziemi Cena: 3,400,000 (możliwa elastyczność)

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,41M
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 pieces spacieux quartier bograshov
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,12M
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 2 pieces avec beaux volumes rue shalom aleichem tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,41M
Dzielnica mieszkaniowa Exceptionnel centre ville complexe rotem chani
Raanana, Izrael
od
$1,09M
Dzielnica mieszkaniowa Prodigieuse villa a vendre a ashdod
Aszdod, Izrael
od
$4,67M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Vivre comme dans un village au calme au coeur de lamerican colony 2 pieces balcon
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,07M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement lumineux avec terrasse souccah a arnona jerusalem immobilier 026786595
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement lumineux avec terrasse souccah a arnona jerusalem immobilier 026786595
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement lumineux avec terrasse souccah a arnona jerusalem immobilier 026786595
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement lumineux avec terrasse souccah a arnona jerusalem immobilier 026786595
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement lumineux avec terrasse souccah a arnona jerusalem immobilier 026786595
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement lumineux avec terrasse souccah a arnona jerusalem immobilier 026786595
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement lumineux avec terrasse souccah a arnona jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Izrael
od
$909,150
Na sprzeda? w Arnona, poszukiwany po dzielnicy mieszkalnej Jerozolimy, 65 m2 mieszkanie oferuj? ce doskona? ej jako? ci ¿ycia, idealny dla rodziny z ma? ymi dziećmi lub dla bezpiecznej inwestycji w nieruchomo? ci. Położony na drugim piętrze bez windy, składa się z jasnego salonu z otwartą ku…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau quartier lamed a ramat aviv belle affaire
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau quartier lamed a ramat aviv belle affaire
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,71M
Apartament 3 pokoje z mamadem. Ramat Aviv w nowej dzielnicy Lamed haradach. Oświetlone zatoki pod kątem dużo światła.. Blisko nowej promenady i plaż. Doskonała inwestycja
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de reve a vendre rue nahalat binyamin tel aviv sur la zone pietonne
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de reve a vendre rue nahalat binyamin tel aviv sur la zone pietonne
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de reve a vendre rue nahalat binyamin tel aviv sur la zone pietonne
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de reve a vendre rue nahalat binyamin tel aviv sur la zone pietonne
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de reve a vendre rue nahalat binyamin tel aviv sur la zone pietonne
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Appartement de reve a vendre rue nahalat binyamin tel aviv sur la zone pietonne
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de reve a vendre rue nahalat binyamin tel aviv sur la zone pietonne
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,33M
Ulica Nahalat Binyamin, w centrum Tel Awiwu, po stronie pieszej i artystycznej. Dzielnica między Carmel Market, Neve Tzedek i Rothschild, pieszo od plaży. Tajny i odrestaurowany budynek, Apartament 3 pokoje o powierzchni około 60 m2 + balkon 4 m2. 1 piętro (odpowiednik 2), wysokie sufity,…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się