  4. Dzielnica mieszkaniowa Appartement de 5 pieces neuf de 133m2 avec 22m2 de terrasse au 14 etage a kiriat yovel jerusalem

Jerozolima, Izrael
od
$1,36M
6
ID: 34151
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima
  • Adres
    Moshe Kleinman, 12

O kompleksie

5 pokoi nowy apartament o powierzchni 133m2 z tarasem 22m2 dostępny na 14- 15 i 18 piętrze w Kiriat Yovel Jerozolima Blisko tramwajów i sklepów Widok stopnia Parking i piwnica wliczone Wpis natychmiastowy Cena od 4.350.00.000sh z wyłączeniem naszych opłat agencyjnych

Jerozolima, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
Stopa procentowa
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
Terminy
Płatność miesięczna
Dzielnica mieszkaniowa Investissement hertzylia
Herzliya, Izrael
od
$874,665
Dzielnica mieszkaniowa Petit appartement tres mignon de 3 pieces en exclusivite au coeur du centre ville et au calme a hadera
Hadera, Izrael
od
$465,548
Dzielnica mieszkaniowa Neuf vue sur la mer
Nahariya, Izrael
od
$721,050
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem
Jerozolima, Izrael
od
$1,03M
Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,66M
Dzielnica mieszkaniowa Superbe villa en plein coeur de neve tsedek
Dzielnica mieszkaniowa Superbe villa en plein coeur de neve tsedek
Dzielnica mieszkaniowa Superbe villa en plein coeur de neve tsedek
Dzielnica mieszkaniowa Superbe villa en plein coeur de neve tsedek
Dzielnica mieszkaniowa Superbe villa en plein coeur de neve tsedek
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Superbe villa en plein coeur de neve tsedek
Dzielnica mieszkaniowa Superbe villa en plein coeur de neve tsedek
Tel-Awiw, Izrael
od
$6,87M
Luksusowy dom marzeń w Neve Tzedek - 4 Neve Shalom Street, na wyłączną sprzedaż. W samym sercu najpiękniejszej i najbardziej prestiżowej dzielnicy Tel Awiw, na bardzo popularnej ulicy Neve Shalom, 5 minut spacerem od dworca kolejowego i morza. Rzadki dom ze spektakularnym pięknem czeka na C…
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Ashdod, Izrael
od
$705,375
Nowy program w budowie w "Ashdod Park", nowa okolica z ponad 2700 mieszkań w budowie, jak również wszystkie niezbędne infrastruktury. Każdy apartament z balkonem, parking i klimatyzacją. Możliwość zapłaty 10% i salda 3 miesiące przed dostawą, bez indeksów lub odsetek
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces avec parking entre dizengoff center et rothschild
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces avec parking entre dizengoff center et rothschild
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces avec parking entre dizengoff center et rothschild
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces avec parking entre dizengoff center et rothschild
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces avec parking entre dizengoff center et rothschild
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces avec parking entre dizengoff center et rothschild
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces avec parking entre dizengoff center et rothschild
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,49M
Nowy na ekskluzywną sprzedaż! 9 Sderot Street Ben Zion Żywa centralna aleja, blisko centrów kulturalnych i rekreacyjnych oraz tramwajów. Piękne 3 pokojowe mieszkanie, pełne uroku i jasne. Powierzchnia około 82 m2 Wystawa z 3 stron Wysokie pułapy 3. piętro (brak windy) Tylna strona i cisza Pa…
