Dzielnica mieszkaniowa Unique devenir proprietaire dans lun des quartiers les plus dynamiques et prometteurs dashdod avec 5

Nowy program nieruchomości 3 pokoje w Ashdod - Dostawa w 26 miesięcy
Odkryj wyjątkowy projekt nieruchomości w samym sercu Ashdod, w trakcie budowy, z dostawy planowane w zaledwie 26 miesięcy. Ten nowy wysokiej klasy rezydencja wznosi się na 8 piętrach i cieszy się uprzywilejowaną lokalizacją: w pobliżu dużego basenu olimpijskiego, nowego stadionu Ashdod, sklepów, synagogi, szkół i środków transportu. Morze i jego plaże są tylko 5 minut jazdy samochodem.
Oferujemy 3 pokojowe apartamenty, doskonale zaprojektowane dla optymalnego komfortu:
Przestronny balkon
Mamad (sejf)
Klimatyzacja
Prywatny parking w piwnicy
Dwie windy, w tym jedna z Shabbat
Program uwodzi również swoim wyjątkowym harmonogramem płatności:
5% przy podpisywaniu umowy: 114 500 ILS (około 28 250 euro)
5% w 6 miesięcy: 114 500 ILS (około 28 250 euro)
Saldo przy kluczowej dostawy w ciągu 26 miesięcy
Wszystko bez zainteresowania lub indeksacji - rzadka okazja na izraelskim rynku nieruchomości.
Ceny z ILS 2 290 000 (około 565 000 EUR).
Nie przegap tej wyjątkowej okazji, aby stać się właścicielem w jednym z najbardziej dynamicznych i obiecujących dzielnic Ashdod. Aby uzyskać więcej informacji, planów i dostępności, skontaktuj się z nami teraz.
Lokalizacja na mapie
Aszdod, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.