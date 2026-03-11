Dzielnica mieszkaniowa Unique devenir proprietaire dans lun des quartiers les plus dynamiques et prometteurs dashdod avec 5

Nowy program nieruchomości 3 pokoje w Ashdod - Dostawa w 26 miesięcy Odkryj wyjątkowy projekt nieruchomości w samym sercu Ashdod, w trakcie budowy, z dostawy planowane w zaledwie 26 miesięcy. Ten nowy wysokiej klasy rezydencja wznosi się na 8 piętrach i cieszy się uprzywilejowaną lokalizacją: w pobliżu dużego basenu olimpijskiego, nowego stadionu Ashdod, sklepów, synagogi, szkół i środków transportu. Morze i jego plaże są tylko 5 minut jazdy samochodem. Oferujemy 3 pokojowe apartamenty, doskonale zaprojektowane dla optymalnego komfortu: Przestronny balkon Mamad (sejf) Klimatyzacja Prywatny parking w piwnicy Dwie windy, w tym jedna z Shabbat Program uwodzi również swoim wyjątkowym harmonogramem płatności: 5% przy podpisywaniu umowy: 114 500 ILS (około 28 250 euro) 5% w 6 miesięcy: 114 500 ILS (około 28 250 euro) Saldo przy kluczowej dostawy w ciągu 26 miesięcy Wszystko bez zainteresowania lub indeksacji - rzadka okazja na izraelskim rynku nieruchomości. Ceny z ILS 2 290 000 (około 565 000 EUR). Nie przegap tej wyjątkowej okazji, aby stać się właścicielem w jednym z najbardziej dynamicznych i obiecujących dzielnic Ashdod. Aby uzyskać więcej informacji, planów i dostępności, skontaktuj się z nami teraz.