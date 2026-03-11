  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Aszdod
  4. Dzielnica mieszkaniowa Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod

Dzielnica mieszkaniowa Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod

Aszdod, Izrael
od
$2,35M
;
11
Zostawić wniosek
ID: 34107
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszdod

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Nowy i najnowszy program Ashdod Marina Stopy w wodzie Budowa bardzo wysokiej wytrzymałości z najlepszymi materiałami Przed łodziami i morzem, w pobliżu kawiarni, restauracji i sklepów Rezydencja: Sala wejściowa 5 gwiazd Wejście leśne Parking i piwnica pod ziemią Ultra szybkie windy, w tym jeden z szabat Apartamenty: Opancerzony projekt drzwi wejściowych Drzwi wewnętrzne "Pandoor" Powierzchnia 1 m na 1 m Taras w Teck Kuchnia wyposażona w meble i marmur Elektryczne rolety w całym mieszkaniu Interkom wideo obwodu zamkniętego Ciepła woda słoneczna lub elektryczna

Lokalizacja na mapie

Aszdod, Izrael
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de style europeen au coeur de tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,49M
Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe appartement 5 pieces rehov mishpakhat malevski ir yamim netanya
Netanja, Izrael
od
$1,51M
Dzielnica mieszkaniowa Superbe studio pres du shuk hacarmel
Tel-Awiw, Izrael
od
$749,265
Dzielnica mieszkaniowa Majestueux 5 pieces a ashdod
Aszdod, Izrael
od
$1,00M
Dzielnica mieszkaniowa Herzog 49 perle rare aux portes de rehavia
Jerusalem, Izrael
od
$1,12M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Aszdod, Izrael
od
$2,35M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Un projet residentiel unique qui redefinit lessence meme de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor dashkelon
Dzielnica mieszkaniowa Un projet residentiel unique qui redefinit lessence meme de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor dashkelon
Dzielnica mieszkaniowa Un projet residentiel unique qui redefinit lessence meme de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor dashkelon
Dzielnica mieszkaniowa Un projet residentiel unique qui redefinit lessence meme de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor dashkelon
Dzielnica mieszkaniowa Un projet residentiel unique qui redefinit lessence meme de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor dashkelon
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Un projet residentiel unique qui redefinit lessence meme de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor dashkelon
Dzielnica mieszkaniowa Un projet residentiel unique qui redefinit lessence meme de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor dashkelon
Aszkelon, Izrael
od
$739,860
Unikalny projekt mieszkaniowy, który na nowo określa istotę luksusowego życia w tętniącej życiem i kwitnącej dzielnicy Ashkelon. Cztery 9-piętrowe budynki i 102 3, 4 i 5-pokojowe apartamenty, ogród gruntowy, penthouses i minipenthouses. Wszystkie apartamenty są starannie zaprojektowane i sch…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage
Dzielnica mieszkaniowa Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage
Dzielnica mieszkaniowa Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage
Dzielnica mieszkaniowa Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage
Dzielnica mieszkaniowa Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage
Dzielnica mieszkaniowa Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage
Netanya, Izrael
od
$752,400
Apartament z bardzo przestronnym, bardzo klarowny i całkowicie niezakłócony widok Situe ma dwa kroki od Kikar i plaży Doskonałe mieszkanie do mieszkania lub inwestycji
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Proche de la mer
Aszkelon, Izrael
od
$529,815
Piękne 4 pokoje blisko morza z widokiem na morze
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się