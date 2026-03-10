Dzielnica mieszkaniowa Maison arabe

  1. Realting.com
Jerusalem, Izrael
od
$15,68M
;
6
ID: 34858
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerusalem
  • Adres
    HaPalmach, 1

O kompleksie

Autentyczny dom arabski 720 / 1000 m2, wiele charakteru, ogród, taras, wysokie sufity kopuły, ogromny ląd, wspaniały widok na dach, 8 prywatnych miejsc parkingowych

Lokalizacja na mapie

Jerusalem, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

