  2. Izrael
  3. Jerusalem
  4. Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre a jerusalem

Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre a jerusalem

Jerusalem, Izrael
od
$1,07M
;
1
ID: 34822
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerusalem

O kompleksie

4 pokoje na sprzedaż w uroczym budynku znajduje się w samym sercu duszpasterskiej atmosfery w Jerozolimie i zaledwie kilka minut spacerem od Baka. Blisko wszystkiego: szkoły, synagogi, centra kulturalne i rozrywkowe oraz oczywiście stare miasto. W budynku znajduje się winda i wszystkie apartamenty posiadają balkony, piwnica i prywatny parking.

Lokalizacja na mapie

Jerusalem, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

