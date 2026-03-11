Dzielnica mieszkaniowa Appartement neuf de 3 pieces 112m2 bayit vegan jerusalem

  1. Realting.com
Jerozolima, Izrael
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima
  • Adres
    HaHida, 21

O kompleksie

Nowy apartament 3 pokój 112m2 - Bayit Vegan, Jerozolima Trzecie piętro, nowy budynek Taras 8m2 soucca Salon, jadalnia, 1 kuchnia 3 sypialnie, 2 łazienki, 2 toalety Klimatyzacja, doud shemech, Pancerne drzwi, winda, parking Cena: 3,900,000 sh (komitet agencji 2% bez podatków) Aby uzyskać więcej informacji, zdjęcia lub zorganizować wizytę, zadzwoń do nas natychmiast

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

