  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Raanana
  4. Dzielnica mieszkaniowa Tres rare vrai grand jardin de 220 m2 en en centre ville

Dzielnica mieszkaniowa Tres rare vrai grand jardin de 220 m2 en en centre ville

Raanana, Izrael
od
$1,78M
;
Dzielnica mieszkaniowa Tres rare vrai grand jardin de 220 m2 en en centre ville
1
Zostawić wniosek
ID: 34166
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    Petah Tikva Subdistrict
  • Miasto
    Raanana

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Apartament z dużym ogrodem - West ekspozycji Położony w jednokierunkowej ulicy, jeden z najbardziej popularnych Raanana. Prawdziwy prywatny ogród o powierzchni 220 m2, zwrócony na zachód, oferujący gwarantowane słońce przez całe popołudnie. 5 pokojowe mieszkanie, w tym mamad, z ładną otwartą kuchnią. Obiekt posiada również dwa miejsca parkingowe i piwnicę.

Lokalizacja na mapie

Raanana, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Bat yam dans une tour de standing 5 pieces avec mamad 131m14m terrasse
Bat Jam, Izrael
od
$1,57M
Dzielnica mieszkaniowa Un projet residentiel unique qui redefinit lessence meme de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor dashkelon
Aszkelon, Izrael
od
$909,150
Dzielnica mieszkaniowa A louer immeuble neuf entree debut janvier
Tel-Awiw, Izrael
od
$4,389
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Jerusalem, Izrael
od
$1,32M
Dzielnica mieszkaniowa Proche de la mer
Aszkelon, Izrael
od
$529,815
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Tres rare vrai grand jardin de 220 m2 en en centre ville
Raanana, Izrael
od
$1,78M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre a jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre a jerusalem
Jerusalem, Izrael
od
$1,07M
4 pokoje na sprzedaż w uroczym budynku znajduje się w samym sercu duszpasterskiej atmosfery w Jerozolimie i zaledwie kilka minut spacerem od Baka. Blisko wszystkiego: szkoły, synagogi, centra kulturalne i rozrywkowe oraz oczywiście stare miasto. W budynku znajduje się winda i wszystkie apart…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Tres bien entretenu avec cave
Dzielnica mieszkaniowa Tres bien entretenu avec cave
Dzielnica mieszkaniowa Tres bien entretenu avec cave
Dzielnica mieszkaniowa Tres bien entretenu avec cave
Dzielnica mieszkaniowa Tres bien entretenu avec cave
Dzielnica mieszkaniowa Tres bien entretenu avec cave
Aszkelon, Izrael
od
$561,165
w dzielnicy Barnea, mieszkanie 4 przestronne pokoje, z piwnicą
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf dexception a or akiva maison mitoyenne duplex avec jardin ou penthouse a vous de choisir
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf dexception a or akiva maison mitoyenne duplex avec jardin ou penthouse a vous de choisir
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf dexception a or akiva maison mitoyenne duplex avec jardin ou penthouse a vous de choisir
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf dexception a or akiva maison mitoyenne duplex avec jardin ou penthouse a vous de choisir
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf dexception a or akiva maison mitoyenne duplex avec jardin ou penthouse a vous de choisir
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf dexception a or akiva maison mitoyenne duplex avec jardin ou penthouse a vous de choisir
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf dexception a or akiva maison mitoyenne duplex avec jardin ou penthouse a vous de choisir
Or Akiva, Izrael
od
$1,25M
BZH Francuskojęzyczny departament RE / MAX Hadera i okolic prezentuje prestiżowy projekt nieruchomości w Or Akiva, w poszukiwanej dzielnicy mieszkalnej "Or Yam". Położony obok Cezarei, zaledwie kilka minut od Hadera, miasto Or Akiva cieszy się strategiczną lokalizacją łączącą spokój, dostę…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się