Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable avec terrasse bien agence bon emplacement dans un immeuble neuf grand jardin haut standing magnifique neuf projet de qualite

Givat Shmouel projekt mały Neuilly z Tel Awiwu
Mardochee Khayat proponuje projekt, którego reputacja nie jest już do zrobienia
Położony w najlepszym miejscu Guivat Shmuuel w pobliżu synagogi i sklepów
Dostęp do bezpośredniej autostrady dla Tel Awiwu
Guivat Shmouel jest miastem strategicznie zlokalizowanym w samym sercu dynamicznego regionu, pomiędzy Uniwersytetem w Bar Ilan, Ramat Gan, Bnei Brak i Tel Awiwem, tuż obok Tel Aviv Givat Shmouel wyróżnia się szereg niezwykłych korzyści dla swoich mieszkańców.
Wysoki koszt czynszu i nieruchomości jest uzasadniony niezaprzeczalnymi korzyściami z życia w tym mieście.
Givat Shmuel przedstawia się zatem jako prawdziwy dom dla osób poszukujących lepszej jakości życia, optymalnej dostępności do usług, możliwości pracy i dynamicznej struktury społecznej.
Blisko do centrum kraju
Givat Shmouel oferuje swoim mieszkańcom szybki dostęp do głównych biegunów w kraju. Bycie w centrum jest połączone.
Wysoki poziom społeczny
Givat Shmuel wyróżnia się wysokim poziomem społecznym, odzwierciedlającym jakość życia i doskonałość jej usług. Ta dynamika społeczna przyczynia się do stworzenia środowiska sprzyjającego rozwojowi, w szczególności poprzez szkoły wyższego szczebla. Szkoła wybrana przez ADG oferuje wysokiej jakości edukację, z kontynuacją dostosowaną do dzieci Olima Hadashim, promując ich integrację i sukces.
* Wszelkie dodatkowe wsparcie i wsparcie dla szkół będzie udzielane w regionach rozwijających się.
Wyposażenie apartamentu
Apartament 3 pokoje
Powierzchnia 82m2 plus taras 10m2
4 pokojowe mieszkanie
Powierzchnia 107 m2 plus taras 12m2
5- pokojowa elewacja apartamentu
Powierzchnia 133m2 plus taras 12m2
Bardzo luksusowa obsługa wnętrza
Płytki granitowe porcelanowe 80 / 80 lub 100 / 100
Porcelanowe płytki granitowe w pokojach lub parkiet do wyboru.
Płytki, parkiet lub teak do wyboru tarasu
Centralna klimatyzacja najnowszej generacji.
Wysokiej jakości drzwi wewnętrzne
Wybór kuchni, wśród najlepszych firm na rynku, marmurowy plan pracy
Płytki łazienkowe do sufitu
Wiszące toalety
Przygotowanie kina domowego
Magazyny elektryczne w całym domu
Zawór mieszalnika jakości głowicy
Jerozolima, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Rekreacja
