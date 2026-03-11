  1. Realting.com
  4. Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement bonne occasion investi

Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement bonne occasion investi

Jerozolima, Izrael
od
$1,44M
;
9
ID: 34666
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima
  • Adres
    Sderot Weizmann

O kompleksie

Przeniesienie
Apartament 4.5 pokoje, po TAMA 38 Odnowiony na wysoki poziom, duża nowoczesna kuchnia, przestronny salon, balkon z salonu, 3 duże sypialnie, apartament master, 4 metrów kwadratowych socca, rozmiar, 3 kierunki powietrza, winda szabat Możliwość mebli, i więcej

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael
Edukacja
Sklepy spożywcze
Rekreacja

