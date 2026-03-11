Dzielnica mieszkaniowa A vendre 25 pieces angle ben yehudayirmiyahu proche plage

  1. Realting.com
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,16M
;
5
ID: 34554
Data aktualizacji: 10.03.2026

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Ben Yehuda, 252

Przeniesienie
Apartament 2.5 pokoje, 72m2 na 3 piętrze z mamakiem Budynek o jakości remontu Tama 38 w 2020 r. Cicha, potrójna orientacja I / N / S 300 metrów od plaży

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Dzielnica mieszkaniowa Studio luxe pour une personne
Jerozolima, Izrael
od
$1,301
Dzielnica mieszkaniowa Charmant cottage piscine calme
Raanana, Izrael
od
$2,66M
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue grand jardin haut standing magnifique neuf permis de construire proche de la mer projet de qualite
Bat Jam, Izrael
od
$1,29M
Dzielnica mieszkaniowa Maison privee de style marocain dans un batiment ottoman dans le vieux jaffa
Tel-Awiw, Izrael
od
$4,00M
Dzielnica mieszkaniowa Superbe appartment de 140m2 a vendre tour naharda
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,98M
Dzielnica mieszkaniowa 3 pieces neuf promoteur mekor haim
Dzielnica mieszkaniowa 3 pieces neuf promoteur mekor haim
Jerusalem, Izrael
od
$893,475
W poszukiwanym obszarze Mekor Haim, w pobliżu promenady parku HaMesila, który prowadzi bezpośrednio do Moshava Germanit, kilka minut od centrum handlowego Hadar i Talpiot Supermarkets - wszystko jest w zasięgu ręki! W nowym budynku sklepowym zbudowanym przez dewelopera, Netę Lifshitz, z pię…
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 4 pieces a la marina dashdod
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 4 pieces a la marina dashdod
Aszdod, Izrael
od
$1,21M
Bardzo rzadko!!!! W rezydencji Sarfati, rue Exodus, na przystani, 4 pokojowe mieszkanie z tarasem 24 m2 widok na morze. Położony na 5 piętrze, 2 windy w budynku, w tym jeden z szabat. mieszkanie całkowicie odnowione, bardzo nowoczesne, 50 metrów spacerem od plaży. Zawiadomienie dla koneserów
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing neuf
Netanja, Izrael
od
$1,25M
Odkryj nasz nowy projekt przedsprzedaży, sprzedawany przez Mardochee Khayat, twojego nowego specjalisty od projektów. Położony w prestiżowej dzielnicy Netanya, Ramat Poleg, nasza rezydencja oferuje idealne położenie w pobliżu kanionu Ir Yamam, pięknej plaży Poleg, znanych szkół i wielkiej sy…
