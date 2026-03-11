Dzielnica mieszkaniowa Bien rare duplex renove avec terrasse soucca

Provche bagit vegan, w sercu Ramat Charet. Bardzo rzadkie i wyjątkowe na rynku! W cichej małej ulicy, blisko supermarketu i transportu. Duplex Domek całkowicie odnowiony z jakości wykończenia i bardzo gustowne meble. Piękny jasny salon, nowoczesna i przestronna kuchnia, taras o powierzchni około 20 m2 w pełni soucca z zielonym i niezakłóconym widokiem. Piętro 1: pokój dzienny z dostępem do tarasu, kuchni i pokoju gościnnego z prysznicem. Piętro 2: 3 sypialnie, w tym apartament z prysznicem, łazienka i pralnia. Parkiet w pokojach, 3 toalety, absolutny spokój, całkowita prywatność i zielone środowisko.