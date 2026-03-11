  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Jerozolima
  4. Dzielnica mieszkaniowa Bien rare duplex renove avec terrasse soucca

Dzielnica mieszkaniowa Bien rare duplex renove avec terrasse soucca

Jerozolima, Izrael
od
$1,41M
;
Dzielnica mieszkaniowa Bien rare duplex renove avec terrasse soucca
1
Zostawić wniosek
ID: 34202
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima
  • Adres
    Peretz Bernshtein, 8

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Provche bagit vegan, w sercu Ramat Charet. Bardzo rzadkie i wyjątkowe na rynku! W cichej małej ulicy, blisko supermarketu i transportu. Duplex Domek całkowicie odnowiony z jakości wykończenia i bardzo gustowne meble. Piękny jasny salon, nowoczesna i przestronna kuchnia, taras o powierzchni około 20 m2 w pełni soucca z zielonym i niezakłóconym widokiem. Piętro 1: pokój dzienny z dostępem do tarasu, kuchni i pokoju gościnnego z prysznicem. Piętro 2: 3 sypialnie, w tym apartament z prysznicem, łazienka i pralnia. Parkiet w pokojach, 3 toalety, absolutny spokój, całkowita prywatność i zielone środowisko.

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem
Jerozolima, Izrael
od
$1,03M
Dzielnica mieszkaniowa Villa de prestige a vendre a ashdod quartier youd zayin 2e ligne de mer
Ashdod, Izrael
od
$2,48M
Dzielnica mieszkaniowa Un appartement familial lumineux a louer au coeur de mekor baruch jerusalem immobilier 026786595
Jerozolima, Izrael
od
$4,389
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 5 pieces a vendre a ashdod
Aszdod, Izrael
od
$924,825
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 2 pieces rue yehuda halevy tres bon etat
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,22M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Bien rare duplex renove avec terrasse soucca
Jerozolima, Izrael
od
$1,41M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Vous recherchez un grand duplex refait a neuf au centre ville de hadera et au calme
Dzielnica mieszkaniowa Vous recherchez un grand duplex refait a neuf au centre ville de hadera et au calme
Dzielnica mieszkaniowa Vous recherchez un grand duplex refait a neuf au centre ville de hadera et au calme
Dzielnica mieszkaniowa Vous recherchez un grand duplex refait a neuf au centre ville de hadera et au calme
Dzielnica mieszkaniowa Vous recherchez un grand duplex refait a neuf au centre ville de hadera et au calme
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Vous recherchez un grand duplex refait a neuf au centre ville de hadera et au calme
Dzielnica mieszkaniowa Vous recherchez un grand duplex refait a neuf au centre ville de hadera et au calme
Hadera, Izrael
od
$648,945
BZH RE / MAX Hadera prezentuje wyłącznie rzadki produkt: - duży dwupoziomowy 6 pokoi o powierzchni około 140 m2, - duży taras pergola 30 m2, - Nowoczesna kuchnia otwarta na salon, - Salon z oświetleniem otoczenia, - Przestronny i wygodny apartament rodzicielski i 4 dodatkowe sypialnie, - 3 …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Ideal alya ou investisseur appartement 4 pieces a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Ideal alya ou investisseur appartement 4 pieces a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Ideal alya ou investisseur appartement 4 pieces a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Ideal alya ou investisseur appartement 4 pieces a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Ideal alya ou investisseur appartement 4 pieces a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Ideal alya ou investisseur appartement 4 pieces a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Ideal alya ou investisseur appartement 4 pieces a ashdod
Aszdod, Izrael
od
$843,315
4 pokojowe mieszkanie w Ashdod "Youd Bet", w małym budynku 5 pięter cicho, ale 2 kroki od wszystkich udogodnień. Bardzo dobrze utrzymane, niedawno odnowiona łazienka, mirpeset, klimatyzacja, prywatny parking, winda
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer
Bat Jam, Izrael
od
$815,100
BAT YAM - Rynek złota Luksusowa rezydencja intymna PREVENT - budowa w toku Przewidywana dostawa: Czerwiec 2026 Plaża tylko 150 m od hotelu Tramwaj 200 m (12 min od Tel- Aviv) Okręg Centralny, blisko wszystkich udogodnień Korzyści z projektu Korzystne warunki płatności: 20% przy podpisywani…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się