  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 2 pieces avec beaux volumes rue shalom aleichem tel aviv

Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 2 pieces avec beaux volumes rue shalom aleichem tel aviv

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,41M
;
4
Zostawić wniosek
ID: 34461
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Bograshov, 21 Teawei

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Apartament 83 m2, bardzo dobrze położony ulica Shalom Aleichem, w pobliżu Bofrachehov. Poszukiwany w centrum miejscowości, w pobliżu plaży, sklepów i kawiarni. Stare 3 pokoje przekształcone w 2 pokoje, z bardzo dużym salonem ducha poddasza. Hojne objętości i dystrybucja płynów, idealne dla nowoczesnego komfortu życia. Położony na 1 piętrze dobrze utrzymanego budynku. Bardzo umiarkowane obciążenia. Arnona: 550 Vaad: 150 miesięcznie.

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Holyland bait vagan jersalem
Jerozolima, Izrael
od
$1,44M
Dzielnica mieszkaniowa Ideal comme investissement ou residence principale
Nahariya, Izrael
od
$312,873
Dzielnica mieszkaniowa Projet ben yehuda 192
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,19M
Dzielnica mieszkaniowa Agreable bien agence bon emplacement endroit calme spacieux
Raanana, Izrael
od
$4,04M
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme
Bat Jam, Izrael
od
$830,775
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 2 pieces avec beaux volumes rue shalom aleichem tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,41M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Tres grand centre raanana immeuble recent
Dzielnica mieszkaniowa Tres grand centre raanana immeuble recent
Dzielnica mieszkaniowa Tres grand centre raanana immeuble recent
Dzielnica mieszkaniowa Tres grand centre raanana immeuble recent
Dzielnica mieszkaniowa Tres grand centre raanana immeuble recent
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Tres grand centre raanana immeuble recent
Dzielnica mieszkaniowa Tres grand centre raanana immeuble recent
Raanana, Izrael
od
$1,06M
Nowe 4 pokoje z rzadkimi tomami - Borohov Street, Raanana Apartament, który wyróżnia się tym, co prawie już nie istnieje: bardzo duże objętości wnętrza i taras 13 m2, aby przedłużyć salon codziennie. Znajduje się na 4 piętrze budynku odnowionego dwa lata temu, mieszkanie jest całkowicie no…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces avec parking et mamad dans lev hair
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces avec parking et mamad dans lev hair
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces avec parking et mamad dans lev hair
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces avec parking et mamad dans lev hair
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces avec parking et mamad dans lev hair
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces avec parking et mamad dans lev hair
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces avec parking et mamad dans lev hair
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,85M
W sercu miasta Dziewięć i wyłączność Yehuda Halevi 94 - Nowy i wyjątkowy budynek 4 piękne nowe pokoje z windą i mamad Parking Taras słoneczny Zależność / karierowicz Mieszkanie znajduje się z tyłu, cicho! 4 pokoje o powierzchni 93 m2 + słoneczny taras o powierzchni 10 m2 3. piętro z windą O…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse a ashdod a fort potentiel vue sur mer
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse a ashdod a fort potentiel vue sur mer
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse a ashdod a fort potentiel vue sur mer
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse a ashdod a fort potentiel vue sur mer
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse a ashdod a fort potentiel vue sur mer
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Penthouse a ashdod a fort potentiel vue sur mer
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse a ashdod a fort potentiel vue sur mer
Aszdod, Izrael
od
$1,25M
Penthouse a Ashdod ma ogromny potencjał na morze. Strategiczne położenie. 5 pokoi przekształconych w 4 z piwnicy i prywatny parking. Winda przyjeżdża bezpośrednio w Penthouse
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się