Dzielnica mieszkaniowa A louer penthouse au coeur de neve tzedek

Do wynajęcia - Penthouse w sercu Neve Tzedek Ten wyjątkowy penthouse jest dostępny na początku stycznia i oferuje rzadkie miejsca na świeżym powietrzu, wysokiej klasy wykończenia i niezrównaną lokalizację w jednej z najbardziej prestiżowych dzielnic Tel Awiwu. Szczegóły własności: 100 m2 wnętrze z tarasem 55 m2 + 50 m2 prywatny dach 4 piętro z windą Bardzo duży apartament rodzicielski 2 sypialnie łącznie (w tym jeden Mamad) 2 łazienki + 3 toalety Widok na morze Wysokowydajne materiały i wykończenia Czynsz: 25,000 miesięcznie Aby uzyskać więcej informacji lub zorganizować prywatną wizytę, skontaktuj się z Premium Real Estate.