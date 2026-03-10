Dzielnica mieszkaniowa A louer penthouse au coeur de neve tzedek

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Do wynajęcia - Penthouse w sercu Neve Tzedek
Ten wyjątkowy penthouse jest dostępny na początku stycznia i oferuje rzadkie miejsca na świeżym powietrzu, wysokiej klasy wykończenia i niezrównaną lokalizację w jednej z najbardziej prestiżowych dzielnic Tel Awiwu.
Szczegóły własności:
100 m2 wnętrze z tarasem 55 m2 + 50 m2 prywatny dach
4 piętro z windą
Bardzo duży apartament rodzicielski
2 sypialnie łącznie (w tym jeden Mamad)
2 łazienki + 3 toalety
Widok na morze
Wysokowydajne materiały i wykończenia
Czynsz: 25,000 miesięcznie
Aby uzyskać więcej informacji lub zorganizować prywatną wizytę, skontaktuj się z Premium Real Estate.
Lokalizacja na mapie
Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja
