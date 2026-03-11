Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite

Mardochee Khayat zaprasza do zamieszkania w jednym z naszych projektów mieszkaniowych w Netanya. Projekt Dizengoff 43 to budynek butikowy strategicznie położony 2 minuty spacerem od słynnego kikar i 6 minut spacerem od plaży Przyjdź na żywo u stóp Kikar i wszystkich tych sklepów Charakterystyka projektu AGENCIS prezentuje butikowy budynek z nowoczesną architekturą o wysokiej wydajności podwójne lobby urządzone przez architekta 2 windy, w tym chabbatyczny, podziemny parking Powłoka z białego aluminium Każdy apartament jest sprzedawany z miejscem parkingowym Wyposażenie apartamentu 4 pokoje apartament wybrzeża Powierzchnia 107 m2 plus taras 12m2 4 pokój apartament fasada Powierzchnia 107 m2 plus taras 12m2 4 pokój apartament fasada Powierzchnia 115 m2 plus taras 14m2 5 pokoi apartament wybrzeża Powierzchnia 126 m2 plus taras 13.4 m2 Bardzo luksusowa obsługa wnętrza Ceramiczne płytki granitowe 80 / 80 Porcelanowe płytki granitowe w pokojach lub parkiet do wyboru. Płytki, parkiet lub teak do wyboru tarasu Centralna klimatyzacja najnowszej generacji. Wysokiej jakości drzwi wewnętrzne Wybór kuchni, wśród najlepszych firm na rynku, marmurowy plan pracy Płytki łazienkowe do sufitu Wiszące toalety Przygotowanie kina domowego Magazyny elektryczne w całym domu Zawór mieszalnika jakości W przypadku wszystkich wizyt, prosimy o kontakt.