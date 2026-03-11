Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 pieces a dizengoff netanya special investisseur projet pinoui binoui avance

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Dizengoff Ulica w samym sercu Netanya, premium lokalizacji w pobliżu Kikar HaAtsmaout.
Obszar jest poszukiwany dla swoich sklepów, kawiarni, atrakcji miejskich i szybkiego dostępu do plaży.
Apartament 3 pokoje, około 88 m2, na 1 piętrze 5.
W pełni odnowiony, z wygodnymi tomami i jasny salon.
Nadaje się do głównego zamieszkania lub strategicznej inwestycji wynajmu.
1 minuta od Kikar HaAtsmaout i spacerem od plaż.
Budynek dotknięty projektem Pinoui-Binoui (zaawansowany etap), oferujący potencjał do odnowy. (zniszczenie / przebudowa budynku z dostawą nowej jednostki z nowoczesnymi usługami)
Cena: 2 050 000.
Lokalizacja na mapie
Netanya, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja
