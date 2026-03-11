  1. Realting.com
  Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 pieces a dizengoff netanya special investisseur projet pinoui binoui avance

Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 pieces a dizengoff netanya special investisseur projet pinoui binoui avance

Netanya, Izrael
$642,675
ID: 34447
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    HaSharon Subdistrict
  • Miasto
    Netanya
  • Adres
    Dizengoff, 35

O kompleksie

Dizengoff Ulica w samym sercu Netanya, premium lokalizacji w pobliżu Kikar HaAtsmaout. Obszar jest poszukiwany dla swoich sklepów, kawiarni, atrakcji miejskich i szybkiego dostępu do plaży. Apartament 3 pokoje, około 88 m2, na 1 piętrze 5. W pełni odnowiony, z wygodnymi tomami i jasny salon. Nadaje się do głównego zamieszkania lub strategicznej inwestycji wynajmu. 1 minuta od Kikar HaAtsmaout i spacerem od plaż. Budynek dotknięty projektem Pinoui-Binoui (zaawansowany etap), oferujący potencjał do odnowy. (zniszczenie / przebudowa budynku z dostawą nowej jednostki z nowoczesnymi usługami) Cena: 2 050 000.

Lokalizacja na mapie

Netanya, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

