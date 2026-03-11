  1. Realting.com
  Izrael
  Aszdod
  Dzielnica mieszkaniowa La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage

Dzielnica mieszkaniowa La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage

Aszdod, Izrael
od
$2,19M
;
5
ID: 34086
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszdod
  • Adres
    Egoz

O kompleksie

Nugget!! Nowy program przedsprzedaży w Marina Ashdod, najbliżej plaży! Apartamenty 5 pokoi, lofty, parter z basenem, apartament z basenem. Korzyści: słoneczny, najbliżej łodzi, promenady i plaży... Wysokie usługi, wysokiej klasy materiały. unikalna lokalizacja

Lokalizacja na mapie

Aszdod, Izrael
Rekreacja

