  2. Izrael
  3. Jerozolima
  4. Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf du 3 au 6 pieces et penthouses a holyland jerusalem

Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf du 3 au 6 pieces et penthouses a holyland jerusalem

Jerozolima, Izrael
od
$1,10M
;
6
ID: 34117
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima
  • Adres
    brhm prrh

O kompleksie

Nowy projekt w Holyland Jerozolima, położony w 30-piętrowym budynku, w pobliżu Bayit Vegan i Ramat Sharet i 5 minut od Malha Canyon i drogi prowadzącej do całej Jerozolimy Luksusowe lobby z 4 windami, strażnikiem i siłownią,. Parking i piwnica dla każdego mieszkania Wejście w 2027 r. Od 3 do 6 pokoi z penthouses i parter 3 pokoje 81m2 i taras o powierzchni 9m2 4 pokoje 108m2 i taras o powierzchni 12m2 4 pokoje 110m2 i taras 10m2 4 pokoje 130m2 i taras 13m2 5 pokoi 123m2 i taras 10m2 Cena od 3.500.000sh Ceny nie zawierają naszej prowizji agencji 2% h.taxes)

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael
Edukacja
Rekreacja

