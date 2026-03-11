  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa Superbe 2 pieces a vendre pres de kikar hamedina

Dzielnica mieszkaniowa Superbe 2 pieces a vendre pres de kikar hamedina

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,21M
;
8
Zostawić wniosek
ID: 34207
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Moshe Sharett, 48

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Moshe Sharett Ulica, w najbardziej popularnej i spokojnej okolicy, na wyłączną sprzedaż Przestronny i piękny apartament o powierzchni 66 m2! Odnowione i jasne Zagwarantowany pokój i prywatność Winda obsługująca pół piętra 3 i 5 piętro - mieszkanie na 3 piętrze! Potencjał dla projektu kondominium

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Quartiercalme est raanana maison avec piscine
Raanana, Izrael
od
$3,92M
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Jerusalem, Izrael
od
$1,63M
Dzielnica mieszkaniowa Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,18M
Dzielnica mieszkaniowa Beau 4 pieces entierement renove
Jerozolima, Izrael
od
$2,038
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a renover avec tres grand potentiel
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,57M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 2 pieces a vendre pres de kikar hamedina
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,21M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Dzielnica mieszkaniowa Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Dzielnica mieszkaniowa Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Dzielnica mieszkaniowa Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Dzielnica mieszkaniowa Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Dzielnica mieszkaniowa Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Izrael
od
$705,375
Żyj bezpiecznie, swobodnie, w ciepłym i eleganckim otoczeniu. Ta rezydencja została zaprojektowana dla tych, którzy chcą zachować pełną autonomię, jednocześnie ciesząc się bezpiecznym, przyjaznym i wysokiej klasy środowiskiem. Bezwzględne bezpieczeństwo - codzienna spokój 24 / 7 ochrona ze s…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer
Bat Jam, Izrael
od
$705,375
BAT YAM - Rynek złota Luksusowa rezydencja intymna PREVENT - budowa w toku Przewidywana dostawa: Czerwiec 2026 Plaża tylko 150 m od hotelu Tramwaj 200 m (12 min od Tel- Aviv) Okręg Centralny, blisko wszystkich udogodnień Korzyści z projektu Korzystne warunki płatności: 20% przy podpisywani…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe 4 pieces en plein coeur dashdod rue rogozin
Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe 4 pieces en plein coeur dashdod rue rogozin
Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe 4 pieces en plein coeur dashdod rue rogozin
Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe 4 pieces en plein coeur dashdod rue rogozin
Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe 4 pieces en plein coeur dashdod rue rogozin
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe 4 pieces en plein coeur dashdod rue rogozin
Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe 4 pieces en plein coeur dashdod rue rogozin
Aszdod, Izrael
od
$830,775
DLA SPRZEDAŻY - 4 pokoje w samym sercu Ashdod - Rue Rogozin W niedawnej i popularnej rezydencji, odkryj ten piękny 4-pokojowy apartament idealnie położony na głównej i centralnej ulicy Ashdod. O powierzchni 122 m2 + 14 m2 tarasu, znajduje się na 1 piętrze z 4 windami, w tym z Shabbat. Apa…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się