  4. Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement immeuble recent proche de tous les commerces ecole ariel synagogues

Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement immeuble recent proche de tous les commerces ecole ariel synagogues

Raanana, Izrael
$987,525
5
Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    Petah Tikva Subdistrict
  • Miasto
    Raanana
  • Adres
    Schwartz, 15 Schwartz Garden

O kompleksie

Apartament 4 pokoje z mamadem. 2 łazienki. taras o powierzchni 12 m2. 4 piętro. Nowoczesna kuchnia. Blisko wszystkich sklepów.

