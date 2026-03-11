  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Nahariya
  4. Dzielnica mieszkaniowa Special investisseur

Dzielnica mieszkaniowa Special investisseur

Nahariya, Izrael
od
$311,933
;
5
ID: 34615
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Północny
  • Okolica
    Acre Subdistrict
  • Wioska
    Nahariya
  • Miasteczko
    Nahariyya
  • Adres
    HaGilad, 5

O kompleksie

Apartament 3 pokoje 70 m2 w małym budynku o 3 piętrach znajduje się w dzielnicy mieszkalnej blisko sklepów mniej niż 10 minut spacerem od stacji i centrum. Mieszkanie wynajęte na 4 lata.

Lokalizacja na mapie

Nahariya, Izrael
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Lumiere confort et qualite de vie au coeur de kiryat moshe jerusalem immobilier 026786595
Jerozolima, Izrael
od
$1,40M
W niedawnym budynku po TAMA, ten nowy 115 m2 apartament położony na 3 piętrze z windą Szabat oferuje jasne, ciche i funkcjonalne środowisko życia. Przestronny salon z otwartą kuchnią otwiera się na przyjemny balkon, a drugi balkon soccah rozciąga korytarz. Master suite zapewnia komfort i pry…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Bat Jam, Izrael
od
$846,450
Na granicy Bat Yam i Tel Aviv, kilka minut spacerem od plaży i linii tramwajowej, projekt HaGiborim oferuje dwie nowoczesne wieże mieszkalne łączące prestiż, komfort i trwałość architektury. Architektura i projektowanie Zaprojektowany przez architektów Bar Orian i architektów wnętrz Dana Ob…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Raanana, Izrael
od
$3,42M
Bardzo ładny apartament o powierzchni 200 m2. 5 pokoi. Jeden apartament dwupoziomowy z łazienką. Bardzo duży salon 5 m wysoki sufit. duży taras z salonu i jadalni. Nowoczesna kuchnia z ilotem. Parkiet w pokojach. Na podłodze basenu i duży taras. mamad / 2 miejsca parkingowe
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
