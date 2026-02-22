  1. Realting.com
  4. Dzielnica mieszkaniowa A vendre 3 pieces rue mendele a 1 min de la plage

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,22M
7
ID: 33612
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw

O kompleksie

Apartament ten położony jest na Mendeli Street, jednym z najpopularniejszych adresów Tel Awiwu, zaledwie kilka kroków od plaży, prestiżowych hoteli, kawiarni i rozrywki w centrum miasta, a jednocześnie oferuje ciche zakwaterowanie. To jest jasne 3 pokojowe mieszkanie 70 m2, znajduje się na 4 piętrze z windą. Orientacje północne i wschodnie zapewniają piękną, naturalną jasność i doskonałą wentylację przez cały dzień. Budynek jest dobrze utrzymany, zabezpieczony przez digicode i posiada schronienie (miklat). nieruchomość jest obecnie wynajmowana, oferując natychmiastowe zainteresowanie dla inwestora. Idealna okazja dla głównej rezydencji, stóp do ziemi lub inwestycji dziedzictwa w pobliżu morza.

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
