  4. Dzielnica mieszkaniowa Coin de paradis proche tramway et commerces

Jerozolima, Izrael
od
$2,445
;
6
ID: 33646
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima

O kompleksie

Kącik raju w pobliżu tramwaju i sklepów. Piękne 3P w pełni odnowiony w budynku, który skorzystał z Tama, z dużym balkonem z widokiem na salon, i możliwość korzystania z ogrodu. Bez konfrontacji. Dwa pokoje prysznicowe, kuchnia i wysokiej jakości ogrzewanie, bezpłatnie.

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Coin de paradis proche tramway et commerces
Jerozolima, Izrael
od
$2,445
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Dzielnica mieszkaniowa 3 pieces neuf promoteur mekor haim
Jerusalem, Izrael
od
$893,475
W poszukiwanym obszarze Mekor Haim, w pobliżu promenady parku HaMesila, który prowadzi bezpośrednio do Moshava Germanit, kilka minut od centrum handlowego Hadar i Talpiot Supermarkets - wszystko jest w zasięgu ręki! W nowym budynku sklepowym zbudowanym przez dewelopera, Netę Lifshitz, z pię…
Immobilier.co.il
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre a arnona jerusalem
Jerusalem, Izrael
od
$971,850
Immobilier.co.il
Dzielnica mieszkaniowa Exceptionnel appartement premium villa rothschild
Tel-Awiw, Izrael
od
$6,90M
prestiżowa i ekskluzywna renowacja Gidi Bar Orian renomowanego architekta, doskonały sojusz pomiędzy nowoczesną elegancją a poszanowaniem architektonicznego dziedzictwa bulwaru. Mieszkanie 145 m2, w pełni urządzone przez samego architekta 2 eleganckie sypialnie Mamad (bezpieczny pokój) prze…
Immobilier.co.il
