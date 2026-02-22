  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Raanana
  4. Dzielnica mieszkaniowa Investi et rare en centre ville

Dzielnica mieszkaniowa Investi et rare en centre ville

Raanana, Izrael
od
$906,015
;
4
Zostawić wniosek
ID: 33449
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    Petah Tikva Subdistrict
  • Miasto
    Raanana

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Bardzo jasne 3 pokoje w centrum Raanana, z tarasem 15 m2, ładna kuchnia, parking i przechowalnia. Rzadki produkt w tej lokalizacji, idealny do inwestycji. Dobrze zainwestowane, aby zobaczyć szybko.

Lokalizacja na mapie

Raanana, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Rez de jardin neuf dans emplacement demande
Jerozolima, Izrael
od
$1,20M
Dzielnica mieszkaniowa Natanya south beach confort et Elegance duplex meuble avec vue mer
Netanya, Izrael
od
$2,70M
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre a jerusalem mamilla
Jerozolima, Izrael
od
$2,79M
Dzielnica mieszkaniowa Exceptionnel
Aszkelon, Izrael
od
$554,895
Dzielnica mieszkaniowa Spacieux
Jerusalem, Izrael
od
$2,04M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Investi et rare en centre ville
Raanana, Izrael
od
$906,015
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 3 pieces lumineux pres du tram et du front de mer
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 3 pieces lumineux pres du tram et du front de mer
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 3 pieces lumineux pres du tram et du front de mer
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 3 pieces lumineux pres du tram et du front de mer
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 3 pieces lumineux pres du tram et du front de mer
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 3 pieces lumineux pres du tram et du front de mer
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 3 pieces lumineux pres du tram et du front de mer
Bat Jam, Izrael
od
$705,375
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement lumineux avec terrasse souccah a arnona jerusalem immobilier 026786595
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement lumineux avec terrasse souccah a arnona jerusalem immobilier 026786595
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement lumineux avec terrasse souccah a arnona jerusalem immobilier 026786595
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement lumineux avec terrasse souccah a arnona jerusalem immobilier 026786595
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement lumineux avec terrasse souccah a arnona jerusalem immobilier 026786595
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement lumineux avec terrasse souccah a arnona jerusalem immobilier 026786595
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement lumineux avec terrasse souccah a arnona jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Izrael
od
$909,150
Na sprzeda? w Arnona, poszukiwany po dzielnicy mieszkalnej Jerozolimy, 65 m2 mieszkanie oferuj? ce doskona? ej jako? ci ¿ycia, idealny dla rodziny z ma? ymi dziećmi lub dla bezpiecznej inwestycji w nieruchomo? ci. Położony na drugim piętrze bez windy, składa się z jasnego salonu z otwartą ku…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de charme a vendre a nahlaot avec propriete du toit jerusalem immobilier 026786595
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de charme a vendre a nahlaot avec propriete du toit jerusalem immobilier 026786595
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de charme a vendre a nahlaot avec propriete du toit jerusalem immobilier 026786595
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de charme a vendre a nahlaot avec propriete du toit jerusalem immobilier 026786595
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de charme a vendre a nahlaot avec propriete du toit jerusalem immobilier 026786595
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Appartement de charme a vendre a nahlaot avec propriete du toit jerusalem immobilier 026786595
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de charme a vendre a nahlaot avec propriete du toit jerusalem immobilier 026786595
Jerozolima, Izrael
od
$993,795
W sercu Nahlaot, tętniącej życiem i autentycznej dzielnicy Jerozolimy, słynącej z życia społecznego, synagogów, ciepłej atmosfery i bezpośredniej bliskości Shouk Mahane Yehuda i centrum miasta. Bardzo poszukiwany przez rodziny religijne i inwestorów. W ostatnim budynku butiku, odkryj to mie…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się