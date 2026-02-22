Dzielnica mieszkaniowa A vendre duplex rooftop dexception tel aviv rue dizengoff

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Na sprzedaż - ekskluzywny duplex na dachu, Rue Dizengoff, Tel Aviv
Wyjątkowy adres na jednej z najpopularniejszych ulic Tel Awiwu, w samym sercu kultury, zakupy i kilka minut od plaż.
Główne cechy:
Nowy duplex - 6 i 7 piętro
4 szt. - orientacja potrójna
Poziom 6: 62 m2 + taras 7 m2
Poziom 7: 23 m2 + prywatny dach 28 m2
Mamad, winda bezpośrednia, parking w pobliżu
Jasne przestrzenie, otwarty widok, zachody słońca i najwyższej jakości życia na Dizengoff.
Cena: 6,190,000
Lokalizacja na mapie
Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.