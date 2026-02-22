  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa A vendre duplex rooftop dexception tel aviv rue dizengoff

Dzielnica mieszkaniowa A vendre duplex rooftop dexception tel aviv rue dizengoff

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,94M
;
10
Zostawić wniosek
ID: 33636
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Na sprzedaż - ekskluzywny duplex na dachu, Rue Dizengoff, Tel Aviv Wyjątkowy adres na jednej z najpopularniejszych ulic Tel Awiwu, w samym sercu kultury, zakupy i kilka minut od plaż. Główne cechy: Nowy duplex - 6 i 7 piętro 4 szt. - orientacja potrójna Poziom 6: 62 m2 + taras 7 m2 Poziom 7: 23 m2 + prywatny dach 28 m2 Mamad, winda bezpośrednia, parking w pobliżu Jasne przestrzenie, otwarty widok, zachody słońca i najwyższej jakości życia na Dizengoff. Cena: 6,190,000

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa 3 pieces neuf promoteur mekor haim
Jerusalem, Izrael
od
$893,475
Dzielnica mieszkaniowa Belle appartement
Jerusalem, Izrael
od
$2,100
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre tel avivpetite rue entre sderot chen et dizengoff
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,38M
Dzielnica mieszkaniowa Michkenot haouma jerusalem centre
Jerozolima, Izrael
od
$1,98M
Dzielnica mieszkaniowa Maison individuelle sur un vaste terrain a vendre pres de jerusalem
Jerozolima, Izrael
od
$43,89M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa A vendre duplex rooftop dexception tel aviv rue dizengoff
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,94M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Neuf
Dzielnica mieszkaniowa Neuf
Dzielnica mieszkaniowa Neuf
Dzielnica mieszkaniowa Neuf
Dzielnica mieszkaniowa Neuf
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Neuf
Dzielnica mieszkaniowa Neuf
Aszkelon, Izrael
od
$558,030
3 szt. w nowej dzielnicy ir Ayain
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces avec parking entre dizengoff center et rothschild
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces avec parking entre dizengoff center et rothschild
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces avec parking entre dizengoff center et rothschild
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces avec parking entre dizengoff center et rothschild
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces avec parking entre dizengoff center et rothschild
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces avec parking entre dizengoff center et rothschild
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces avec parking entre dizengoff center et rothschild
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,49M
Nowy na ekskluzywną sprzedaż! 9 Sderot Street Ben Zion Żywa centralna aleja, blisko centrów kulturalnych i rekreacyjnych oraz tramwajów. Piękne 3 pokojowe mieszkanie, pełne uroku i jasne. Powierzchnia około 82 m2 Wystawa z 3 stron Wysokie pułapy 3. piętro (brak windy) Tylna strona i cisza Pa…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A vendre tel aviv rue frishmanplace mazaryk grand 2 pieces de 81 m emplacement premium ideal investissement et airbnb
Dzielnica mieszkaniowa A vendre tel aviv rue frishmanplace mazaryk grand 2 pieces de 81 m emplacement premium ideal investissement et airbnb
Dzielnica mieszkaniowa A vendre tel aviv rue frishmanplace mazaryk grand 2 pieces de 81 m emplacement premium ideal investissement et airbnb
Dzielnica mieszkaniowa A vendre tel aviv rue frishmanplace mazaryk grand 2 pieces de 81 m emplacement premium ideal investissement et airbnb
Dzielnica mieszkaniowa A vendre tel aviv rue frishmanplace mazaryk grand 2 pieces de 81 m emplacement premium ideal investissement et airbnb
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa A vendre tel aviv rue frishmanplace mazaryk grand 2 pieces de 81 m emplacement premium ideal investissement et airbnb
Dzielnica mieszkaniowa A vendre tel aviv rue frishmanplace mazaryk grand 2 pieces de 81 m emplacement premium ideal investissement et airbnb
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,44M
Tel Awiw - Frishman Blisko plaż, Dizengoff i wszystkie udogodnienia centrum miasta. Apartament 2 pokoje z wyjątkowymi wolumenami: • łącznie 81 m2 • Salon o powierzchni 50 m2 pozwalający na konfigurację w 3 kawałkach • 2 łazienki • Narażenie na południowy wschód, bardzo jasne • Czysty i dob…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się