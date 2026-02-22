  1. Realting.com
  4. Dzielnica mieszkaniowa Tres bonne affaire

Aszkelon, Izrael
od
$329,175
;
6
ID: 33732
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszkelon

O kompleksie

znajduje się w centrum Neve adarim, 3 pokojowe mieszkanie na 3 piętrze z tarasem i mamak. bardzo dobry produkt do inwestycji lub stopy gruntu

Lokalizacja na mapie

Aszkelon, Izrael
Edukacja
Sklepy spożywcze
Rekreacja

