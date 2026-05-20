Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf givat chmouel

Projekt Givat Shmouel - Mała Neuilly z Tel Awiwu
Mordecai Khayat prezentuje wyjątkowy projekt, położony w jednej z najpopularniejszych dzielnic Izraela.
Strategiczne położenie w samym sercu Givat Shmuuel, w pobliżu synagogi, sklepów i dróg prowadzących bezpośrednio do Tel Awiwu.
Po co inwestować w Givat Shmouel?
? Idealna lokalizacja: między Tel Aviv, Ramat Gan, Bnei Brak i Bar Ilan University w pobliżu Ofer kanionu
Połączenie bezpośrednie: szybki dostęp do autostrad i centrum kraju
Wysokiej klasy miasto: wysoka jakość życia, szkoły doskonałości, usługi wysokiego szczebla
Wsparcie dla rodzin francuskojęzycznych: szkoły przystosowane do dzieci Olima Hadashim, asystenci szkół i indywidualne wsparcie
Dynamiczne i bezpieczne środowisko społeczne: idealne dla wymagających rodzin i inwestorów
Typologie apartamentów dostępne:
• 3 pokoje - 78 m2 + taras 13 m2
• 4 pokoje - 95 m2 + taras 13 m2
• 5 pokoi - 125 m2 + taras 90 m2
• 5 pokoi - 123 m2 + taras 15 m2
Usługi high-end:
Ceramiczne granitowe płytki porcelany 100 × 100
Parkiet lub pokoje z kafelkami
Taras do wyboru: dachówka / parkiet / teak
Scentralizowane klimatyzacja Najnowsza generacja VRF
Projektowanie drzwi wewnętrznych i high-end
Niestandardowa kuchnia z marmurowym blatem
Kąpiele wyściełane do sufitu
Toaleta zawieszona
Przygotowanie kina domowego
Magazyny elektryczne w całym domu
Zawory najwyższej jakości
Korzystne warunki finansowe:
• 7% przy podpisywaniu umowy
• 13% po uzyskaniu pozwolenia (czerwiec 2026)
• 80% przy dostarczaniu kluczy (czerwiec 2029)
Cena stała bez indeksacji
Lokalizacja na mapie
Givat Shmuel, Izrael
