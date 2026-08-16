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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Dystrykt Centralny, Izrael

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Netanya
117
Raanana
21
Raanana
69
Riszon le-Cijjon
40
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329 obiektów total found
Mieszkanie 4 pokoi w Rosh HaAyin, Izrael
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Mieszkanie 4 pokoi
Rosh HaAyin, Izrael
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
🏡 Sprzedaż w dzielnicy Rosh HaAin 124; Psagot AfekOferujemy na sprzedaż zmodernizowane 4-pok…
$750,000
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Isrealty
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Mieszkanie 4 pokoi w Netanja, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Netanja, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 102 m²
W dzielnicy Galey Yam Netanya, nowej dzielnicy, która obejmuje zielone przestrzenie, szkoły …
$976,144
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Mieszkanie 4 pokoi w Netanya, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Netanya, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 106 m²
Nr referencyjny NNT 108- 4 Nowe 4 pokojowe apartamenty, Netanya. W znakomitym projekcie zło…
$895,700
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Mieszkanie 3 pokoi w Raanana, Izrael
Mieszkanie 3 pokoi
Raanana, Izrael
Pokoje 3
Powierzchnia 80 m²
Położony na Rivka Gover Street w Raanana, ten 3.5-pokojowy obiekt oferuje powierzchnię 80 m2…
$909,220
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Mieszkanie 5 pokojów w Beit Yizhaq Shaar Hefer, Izrael
Mieszkanie 5 pokojów
Beit Yizhaq Shaar Hefer, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 144 m²
Projekt Momento Netanya Status projektu Mordecai Khayat zaprasza do zamieszkania w jednym …
$1,89M
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Mieszkanie 3 pokoi w Raanana, Izrael
Mieszkanie 3 pokoi
Raanana, Izrael
Pokoje 3
Powierzchnia 86 m²
Projekt Hagalil Raanana Mordecai Khayat zaprasza do odkrycia Leva Raanana, nowego projektu …
$1,31M
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TekceTekce
Mieszkanie 2 pokoi w Raanana, Izrael
Mieszkanie 2 pokoi
Raanana, Izrael
Pokoje 2
Powierzchnia 51 m²
Projekt HaGalil Raanana Mordecai Khayat zaprasza do odkrycia Leva Raanana, nowego projektu …
$743,600
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Mieszkanie w Riszon le-Cijjon, Izrael
Mieszkanie
Riszon le-Cijjon, Izrael
Powierzchnia 70 m²
Apartament 3.5 pokoje na sprzedaż Ulica Jerozolima - Rishon LeZion Szukasz doskonałego miesz…
$581,360
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Penthouse 4 pokoi w Netanya, Izrael
Penthouse 4 pokoi
Netanya, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 130 m²
DLA SPRZEDAŻY: luksusowy apartament w centrum miasta, w cichej ulicy. Apartament ten znajduj…
$1,31M
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Mieszkanie 4 pokoi w Raanana, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Raanana, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 99 m²
Projekt HaGalil Raanana Mordecai Khayat zaprasza do odkrycia Leva Raanana, nowego projektu …
$1,25M
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Mieszkanie 3 pokoi w Netanya, Izrael
Mieszkanie 3 pokoi
Netanya, Izrael
Pokoje 3
Powierzchnia 105 m²
W centrum miasta, w pobliżu zejścia do morza i udogodnienia. Odnowiony budynek. Duże 4 pokoj…
$760,500
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Mieszkanie 5 pokojów w Raanana, Izrael
Mieszkanie 5 pokojów
Raanana, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 110 m²
Projekt Hagalil Raanana Mordecai Khayat zaprasza do odkrycia Leva Raanana, nowego projektu …
$1,42M
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Penthouse 4 pokoi w Riszon le-Cijjon, Izrael
Penthouse 4 pokoi
Riszon le-Cijjon, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 96 m²
Quartier Ramez, Rishon LeZion Unikalny projekt mieszkalny w bardzo poszukiwanym obszarze Ram…
$1,27M
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Mieszkanie 3 pokoi w Raanana, Izrael
Mieszkanie 3 pokoi
Raanana, Izrael
Pokoje 3
Powierzchnia 74 m²
Bardzo jasne 3 pokoje w centrum Raanana, z mirpeset 15 m2, kuchnia, parking i przechowalnia.…
$976,820
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Willa 8 pokojów w Raanana, Izrael
Willa 8 pokojów
Raanana, Izrael
Pokoje 8
Powierzchnia 440 m²
✨ Luksusowy dom z basenem - East Raanana ✨W jednym z najbardziej poszukiwanych obszarów Raan…
$6,05M
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Bliźniak 4 pokoi w Netanya, Izrael
Bliźniak 4 pokoi
Netanya, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 124 m²
Great potential. 124 m2 according to arnona. Terrace. Parking Duplex 4,5 pieces including ma…
$1,96M
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Mieszkanie 5 pokojów w Netanya, Izrael
Mieszkanie 5 pokojów
Netanya, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 116 m²
Projekt Smilansky - Netanya Status projektu Mordecai Khayat zaprasza do zamieszkania w jed…
$1,14M
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Bliźniak 5 pokojów w Raanana, Izrael
Bliźniak 5 pokojów
Raanana, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 158 m²
Bardzo niedawno budynek 6 pięter. Uroczy duplex 5 pokoi 158 m2 netto (178 m2 brutto) i 3 łaz…
$1,77M
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Mieszkanie 4 pokoi w Netanya, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Netanya, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 105 m²
Projekt Zangville - Netanya Nowy program przedsprzedaży w centrum miasta Mordecai Khayat m…
$970,060
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Mieszkanie 2 pokoi w Raanana, Izrael
Mieszkanie 2 pokoi
Raanana, Izrael
Pokoje 2
Powierzchnia 54 m²
Projekt Hagalil Raanana Mordecai Khayat zaprasza do odkrycia Leva Raanana, nowego projektu …
$1,01M
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Mieszkanie 5 pokojów w Netanja, Izrael
Mieszkanie 5 pokojów
Netanja, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 155 m²
Bardzo dobra lokalizacja. Piękny apartament mini biznes z 5 sztuk z bardzo dużym salonem. Ła…
$1,08M
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Willa 6 pokojów w Raanana, Izrael
Willa 6 pokojów
Raanana, Izrael
Pokoje 6
Powierzchnia 208 m²
Numer referencyjny: RN 105 Okręg: Akiva, bardzo dobra lokalizacja, blisko wszystkich udogod…
$2,30M
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Mieszkanie 4 pokoi w Raanana, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Raanana, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 99 m²
Projekt Hagalil Raanana Mordecai Khayat zaprasza do odkrycia Leva Raanana, nowego projektu …
$1,28M
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Penthouse 5 pokojów w Netanya, Izrael
Penthouse 5 pokojów
Netanya, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 140 m²
Apartament o powierzchni 140 m2 z tarasem o powierzchni 120 m2. Winda, parking wliczone. Mie…
$1,18M
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Mieszkanie 5 pokojów w Netanya, Izrael
Mieszkanie 5 pokojów
Netanya, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 130 m²
Mieszkanie na sprzedaż w Netanya! W Naf Hataylet, dzielnicy Nat600, mieszkanie 130 m2, bardz…
$1,45M
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Mieszkanie 5 pokojów w Beit Yizhaq Shaar Hefer, Izrael
Mieszkanie 5 pokojów
Beit Yizhaq Shaar Hefer, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 144 m²
Projekt Momento - Netanya Status projektu Mordecai Khayat zaprasza do zamieszkania w jedny…
$2,05M
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Mieszkanie 4 pokoi w Riszon le-Cijjon, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Riszon le-Cijjon, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 100 m²
4.5 pokojowe mieszkanie w Brandeis Street Rzadkie i ogromne 4,5-pokojowe mieszkanie w Tabu …
$760,500
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Mieszkanie 4 pokoi w Riszon le-Cijjon, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Riszon le-Cijjon, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 100 m²
Wyłącznie w dzielnicy Abramovitch ✨? ? 4 pokoje, około 100 m2 w Tabou (rzeczywiście znacznie…
$760,500
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Mieszkanie 4 pokoi w Netanya, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Netanya, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 114 m²
Projekt Smilansky - Netanya Status projektu Mordecai Khayat zaprasza do zamieszkania w jed…
$1,31M
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Mieszkanie 4 pokoi w Netanya, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Netanya, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 116 m²
Odnowiony budynek - 4 pokoje - 116 m2 z 3 orientacjami - mały widok na morze. Cicha ulica, o…
$777,400
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Typy nieruchomości w Dystrykt Centralny.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Dystrykt Centralny, Izrael

z Taras
z Widok na morze
z Basen
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